Vũ công ballet Mỹ bay bổng trên sân khấu TP.HCM

Tại đây họ đã học một điệu múa cổ truyền Việt Nam và vào tối 18-5 họ đã trình diễn điệu múa này cùng các vũ công nhà hát Bông Sen tại Nhà hát TP.HCM.



Trong buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 17-5, biên đạo Trey McIntyre, giám đốc nghệ thuật vũ đoàn đã chia sẻ rằng, thành công của vũ đoàn hôm nay đều 100% do tập luyện. Và quả thật vậy, những gì 11 thành viên vũ đoàn Trey McIntyre gửi đến khán giả lần lượt qua ba tiết mục: Leatherwing Bat (Con dơi với đôi cánh bằng da), Serious (Nghiêm túc) và In dreams (Trong những giấc mơ) đã chứng minh được sự tập luyện bền bỉ của họ.



Từ đầu chương trình, cả hai tầng và cánh gà của Nhà hát TP.HCM đều kín chỗ. Những tưởng khán giả sẽ ra về vào giữa chương trình như nhiều chương trình hòa nhạc, múa từng diễn ra trước đây, thế nhưng khán giả vẫn đông đến phút cuối. Những màn múa của vũ đoàn được khán giả vỗ tay không ngớt.



Sáng nay (19-5), vũ đoàn đã có buổi thảo luận chuyên môn với Vũ đoàn Arabesque, với các vũ công từ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM, sinh viên trường múa… Và chương trình cuối cùng của đoàn tại TP.HCM là buổi diễn giao lưu với những người thiệt thòi và khiếm thính tại Hội quán Đời Rất Đẹp (91/6N Hòa Hưng, Quận 10, TP.HCM) vào chiều nay.



Ngày mai vũ đoàn sẽ tạm biệt Việt Nam để tiếp tục hành trình lưu diễn tại các nước Đông Á trong vai trò Đại sứ văn hóa của Bộ ngoại giao Mỹ.



Pháp Luật Tp.HCM xin giới thiệu chùm ảnh những khoảnh khắc trên không và những động tác kỹ thuật, dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, bay bổng của các nghệ sĩ vũ đoàn Trey McIntyre trong đêm diễn ngày 18-5 tại Nhà hát TP.HCM.















































QUỲNH TRANG

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng