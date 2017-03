Xe vận động tranh cử "hầm hố" của Obama

Ông Obama bên chiếc xe buýt màu đen "hầm hố". Ảnh: AP

Ông Obama hôm qua bắt đầu chuyến đi tiếp xúc cử tri kéo dài 3 ngày tại các bang Minnesota, Iowa và Illinois, với trọng tâm là các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng thống Mỹ không đi trên chiếc Cadillac One mà di chuyển bằng chiếc xe buýt màu đen. Chiếc xe này tạo cảm giác lạ lẫm với những cửa sổ kín mít khiến người ngoài không thể nhìn thấy bên trong, AFP cho hay.

Đây là một trong hai chiếc xe có trị giá khoảng 1,1 triệu USD mỗi chiếc mới được chế tạo, có thiết kế chống đạn và trang bị công nghệ liên lạc bảo mật. Nó được gắn đèn đỏ kiểu cảnh sát và những bóng đèn nhiều màu ở cả phía trước và phía sau.

Chiếc xe buýt có vẻ ngoài "hầm hố" thuộc biên chế của cơ quan mật vụ Mỹ, lực lượng chuyên thuê các loại xe buýt dành cho những chiến dịch tranh cử, rồi trang bị thêm để những chiếc xe này có thể bảo vệ các tổng thống cũng như các ứng cử viên khác. Tuy nhiên, lần này mật vụ Mỹ quyết định chơi sang khi đặt mua hai chiếc xe buýt riêng với tổng mức giá khởi điểm vào khoảng 2,2 triệu USD.

"Chúng tôi đã chứng minh được sự cần thiết của những chiếc xe buýt này như giai đoạn những năm 80 của thế kỷ trước", phát ngôn viên mật vụ Mỹ Ed Donovan gợi nhớ lại thời gian mà cựu Tổng thống Ronald Reegan đi vận động tranh cử trên những chiếc xe buýt.

Trong chiến dịch vận động tranh cử trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 sắp tới, hai chiếc xe buýt mà mật vụ Mỹ mới tậu sẽ sẵn sàng phục vụ ông Obama, và một ứng cử viên của đảng Cộng hòa lọt tới giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên, vì hai chiếc xe này thuộc đội xe của chính phủ Mỹ, nên các biểu trưng chính trị và biểu ngữ của các ứng viên sẽ không được thể hiện trên thành xe.

Hai chiếc xe buýt màu đen cũng sẽ được sử dụng như những văn phòng di động và an toàn cho mật vụ Mỹ, khi những nhân vật cần được bảo vệ phải di chuyển bằng đường bộ tới những nơi xa xôi. Các quan chức mật vụ Mỹ hiện từ chối tiết lộ thông số cụ thể của mỗi chiếc xe buýt, với lý do rằng sự đề phòng này cũng được áp dụng đối với những phương tiện khác của ông Obama, trong đó có chiếc Cadillac One và chuyên cơ Air Force One.

Xe buýt mới của tổng thống Mỹ:

Tổng thống Mỹ chuẩn bị bước vào chiếc xe buýt, khi đó đang đỗ tại sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul. Đây là điểm xuất phát chuyến đi kéo dài 3 ngày của ông Obama. Ảnh: AFP.

Một khung hình cũng ở sân bay quốc tế Minneapolis-St. Paul cho thấy ông Obama và những người tháp tùng, với hậu cảnh là siêu chuyên cơ Air Force One và chiếc xe buýt mới màu đen. Ảnh: AFP.

Chiếc xe buýt mới 'hầm hố' của tổng thống Mỹ chạy trên đường và vào cua khá "ngọt", dù dáng vẻ hơi cồng kềnh. Ảnh: AP.

Các mật vụ đứng gác bên cạnh chiếc xe buýt, khi ông Obama tới thăm một nhà máy cà phê ở Zumbrotta, bang Minnesota hôm qua. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ bước lên chiếc xe buýt, khi đó đang đỗ bên ngoài Old Marker Deli ở Cannon Falls, bang Minnesota. Ảnh: AFP.

Ông Obama tươi cười với các em nhỏ ở Chatfield, bang Minnesota, sau khi bước xuống từ chiếc xe buýt. Ảnh: AP.

Theo Phan Lê - Nhật Nam (VNE)