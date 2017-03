Xếp hàng, chen chúc để... chơi Xuân

Tại Công viên VH Đầm Sen (quận 11), bất chấp nắng gắt, từ 9 giờ sáng, toàn bộ hai bãi giữ xe của cong viên này (sức chứa trên 6.000 xe máy) đã gần như là chật cứng. Ngay cả những người dân ở các khu vực lân cận TP.HCM như Đồng Nai, Bình Dương, hay một số các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long như Bến Tre, Sóc Trăng, Cần Thơ…cũng đã có mặt ở đây từ rất sớm để hòa cùng không khí du xuân với người TP.

Mới 9 giờ sáng, lượng xe đổ về Đầm Sen đã chật kín hết bãi giữ xe. Ảnh: N.D

Đầu Xuân Canh Dần, Đầm Sen đưa vào sử dụng 3 trò chơi mới thuộc nhóm cảm giác mạnh với tổng vốn đầu từ gần 13 tỉ đồng, nên đã thu hút khá đông người dân thích thú tham gia.

Gặp chúng tôi khi đang chụp hình người dân chơi tàu lượn siêu tốc, anh Tony (khách du lịch đến từ đất nước Bỉ) tỏ ra khá thích thú với cách người dân Việt Nam đón Tết cổ truyền. Anh cho biết: “Thật vui khi ở TP.HCM đúng vào dịp Tết cổ truyền. Việt Nam tổ chức Tết với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thật tưng bừng. TP.HCM thật nhộn nhịp và rực rỡ…”.

Khu trò chơi cảm giác mạnh luôn thu hút khá đông các bạn trẻ đến thử thách. Ảnh: N.D

Đại diện Ban giám đốc Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết: Vì năm nay được nghỉ dài ngày, nên dự kiến lượng khách “đổ” về đây sẽ đạt mức trên 200.000 hành khách. “Chỉ riêng ngày mùng 1 Tết, chúng tôi đã đón trên 5.000 khách vào tham quan”.

Rất nhiều gia đình từ các tỉnh lên TP tham quan Đầm Sen tham quan cả ngày mùng 2 Tết. Ảnh: N.D

Một điều đặc biệt khác tại Đầm Sen dịp Tết năm nay là hoàn toàn không thấy những bãi giữ xe tư nhân tự phát “mọc” lên như những năm trước. Thay vào đó, chỉ có hai bãi giữ xe (1 bãi giữ xe tại đường Hòa Bình do TNXP TP.HCM đảm trách) và 1 bãi giữ xe tại cổng chính Lạc Long Quân (do tư nhân đấu thầu).

Dù vậy, giá giữ xe tại bãi giữ ở cổng chính của công viên là 5.000 đồng/xe máy, hơn gấp đôi so với giá quy định. Theo đại diện quản lý công viên này thì đây là bãi giữ xe do tư nhân đấu thầu, quản lý công viên không can thiệp gì nhiều đến chuyện giá cả giữ xe, mà họ chỉ có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ cho nhà nước.

Khu trò chơi Biển Ngọc Nữ của Suối Tiên thu hút rất đông người dân tham gia. Ảnh: N.D

Còn tại Khu du lịch Suối Tiên, tính đến 15 giờ chiều mùng 2 Tết, lượng vé vào cổng bán ra trong ngày đã là trên 8.000 vé. Tại đây, muốn tham dự trò chơi nào, khách cũng phải xếp thành hàng khá dài vì lượng khách rất đông.

Để đón Tết Nguyên Đán 2010, Suối Tiên đã đầu tư trên 100 tỉ đồng vào những trò chơi khá hấp dẫn và lý thú như: Phi thuyền vũ trụ, đấu bò tót, thuyền bay vượt sóng…

Khác với Đầm Sen, xung quanh khu vực của Suối Tiên có rất nhiều các bãi giữ xe của tư nhân “mọc” lên. Trong khi đó, bãi giữ xe máy của BQL Khu du lịch văn hóa Suối Tiên mở ra thì luôn lấy giá vé giữ xe đúng theo quy định.

Biểu diễn xiếc cá heo tại Suối Tiên dịp Tết Canh Dần 2010. Ảnh: N.D

Cũng trong ngày 15-2, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Khu di tích lịch sử Vua Hùng (quận 9), Hội hoa xuân Tao Đàn hay khu vực đường hoa Nguyễn Huệ cũng thu hút rất đông lượng khách đến tham quan và du xuân.

Tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, tuy đã được chính thức khai mạc từ tối 28 Tết, nhưng lượng khách đến vẫn đông nườm nượp. Tất cả 17 bãi giữ xe của lực lượng TXNP TP.HCM đảm trách quanh khu vực này, và nhiều bãi giữ xe của tư nhân luôn trong tình trạng quá tải. Rất nhiều các tuyến đường xung quanh khu vực đường hoa luôn bị ùn tắc do lượng người đến khu vực này quá đông.

Theo Việt Dũng (VTC News)