Xuất hiện tiền giả euro mới

Dưới đây là sự khác biệt giữa loại tiền euro thật và loại tiền euro giả này:

- Phương pháp in: Loại tiền giả này được in bằng phương pháp in offset, không có các đặc điểm được in bằng phương pháp in Intaglio Stereo.

- Chất giấy trơn và nhẵn.

- Dưới tia cực tím UV: - chất giấy mờ đục, không có các sợi tơ phát quang bảo hiểm

- Mực đổi màu dùng để in con số mệnh giá ở góc dưới bên phải mặt sau tờ tiền là loại mực nhũ sáng bóng, nhẵn lì, khi chao nghiêng tờ tiền màu đổi không rõ như ở tiền thật.

1. Khi soi trước nguồn sáng, hình khớp khít của tiền giả tạo thành số 100 không hoàn chỉnh.

2. Ký hiệu bóng chìm (Motif cổng vòm, số mệnh giá...) được làm giả bằng cách in mực không màu có tính dầu lên mặt trước tờ tiền. Khi soi trước nguồn sáng dầu cản quang tạo ra ký hiệu bóng chìm giả.

3. Chữ ký của Chủ tịch NHTW châu Âu mờ nhạt, không sắc nét và chi tiết như ở tiền thật.

4. Dây bảo hiểm có dòng chữ siêu nhỏ được làm giả bằng cách in lên bề mặt sợi dây ở mặt trước tờ tiền, nhưng không đọc được. Dưới ánh sáng của đèn cực tím, dây bảo hiểm là một dải màu tối.

5. Dòng chữ siêu nhỏ không thể đọc được ở cả hai mặt của tờ tiền.

6. Phoi quang học được làm giả bằng phương pháp in, nên không có hiệu ứng biến đổi quang học về họa tiết, màu sắc như ở tiền thật, không có hình ảnh cổng vòm, các hình ảnh không sắc nét.

7. Con số mệnh giá ở góc dưới bên phải mặt sau tờ tiền được in bằng mực nhũ sáng bóng, nhẵn lì khi chao nghiêng tờ tiền mực đổi màu không đúng như ở tiền thật.

8. Không sử dụng mực phát quang (phát sáng màu vàng dưới tia cực tím), nên các họa tiết không phát quang như ở tiền thật.

Theo Nguyễn Thanh Tùng (ANTG/Interpol's News)