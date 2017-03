Xúc động lễ cầu siêu cho 800 nạn nhân mất do tai nạn

(PLO)- Tối 26-11, Ban An toàn giao thông quận 12 (TP.HCM) đã phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo quận 12 tổ chức “Lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông quận 12” nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong TNGT, tại Tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, quận 12).