'Chỉ cần quán triệt mấy ông công an là tốt hết'

“Khi làm giám đốc Công an TP, tôi thống kê trên 180 quán bia hơi vỉa hè thì 150 quán có công an đứng đằng sau. Nên chỉ cần quán triệt mấy ông công an là tốt hết”. Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại Hội nghị về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị TP sáng 4-3.