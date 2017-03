(PLO)- Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Văn Luật (SN 1985, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Thế Dũng (SN 1969, ngụ Hà Nội) cầm đầu. Tại chỗ ở của Luật và Dũng công an đã phát hiện, thu giữ một khối lượng lớn gồm trên 10 kg chất ma túy, tiền và súng đạn.