Chi tiết vụ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Nghệ An

Danh tính nữ sinh bị đánh được xác định tên Như

Sau khi Clip một nữ sinh THPT ở Nghệ An bị đánh hội đồng được tung lên mạng vào chiều tối ngày 14/9, cộng đồng mạng cũng như dư luận trên địa bàn hết sức phẫn nộ.



Trong nội dung clip, một nữ sinh bị một nhóm nam nữ khác cùng lứa vừa kéo đi trên đường Tản Đà (TP Vinh) vừa chửi bới thiếu văn hóa, mặc cho nạn nhân khẩn cầu được biết lý do vì sao bị "xử".



Khi đến một nơi ít người qua lại, 2 nữ và 1 nam lao vào đá túi bụi. Hình ảnh làm người xem rợn người khi một người hình dáng nam giới tung người lên cao, dùng hai chân đạp mạnh vào đầu và vai cô gái rồi liên tục dùng chân đá vào đầu, mặt khiến nữ sinh ngã gục xuống đất. Một vài người đứng cạnh đó (giọng nữ sinh) nói "thôi đừng đánh nó nữa" nhưng cả 3 người vẫn liên tục dùng chân đá cô nữ sinh đang gục trên đất.



Ngay ngày hôm sau (15/9), Sở GD&ĐT Nghệ An đã gửi hai công văn khẩn cấp đến Công an TP Vinh nhờ can thiệp tìm ra 3 người đã đánh nạn nhân, đồng thời điều tra xem học sinh trường nào, nguyên nhân vì sao lại xảy ra.



Cùng thời điểm này, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng gửi công văn khẩn cho Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ làm rõ vụ việc (vì có thông tin hiện trường xảy ra vụ việc là phía sau Trường Hà Huy Tập, những người hung hãn liên quan đến trường THPT Nguyễn Trường Tộ).



Chiều cùng ngày, Lãnh đạo Trường THPT Hà Huy Tập phối hợp với bí thư, lớp trưởng của tất cả các lớp cùng xem lại đoạn clip để xác định danh tính của các học sinh đánh nhau.



Sau khi xem xét kỹ lưỡng, sáng ngày hôm nay (16/9), ông Nguyễn Đình Cường - Hiệu phó Trường THPT Hà Huy Tập thông tin cho biết, nữ sinh bị đánh là em Nguyễn Thị Hà Như, học sinh lớp 12A6. Tuy nhiên mới chỉ biết được tên 2 trong số 3 đối tượng đánh học sinh Như. Hiện danh tính cụ thể cùng nguyên nhân xảy ra đang chờ phía cơ quan điều tra làm rõ. Chỉ biết rằng mẹ nạn nhân có đến trình bày, trước đây nhóm này từng đến nhà rủ con mình đi đâu đó.

Công văn của Sở GD&ĐT Nghệ An gửi Công an TP Vinh vào cuộc điều tra

Về phía Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thầy Đặng Quang Hùng - Phó hiệu trưởng nhà trường cũng đã nhận có học sinh trường tham gia, nhưng em này đã bị đuổi học năm vừa rồi do nhiều lần vi phạm nội quy, trong đó có đánh nhau.



Thông tin do chính học sinh 2 trường trên bàn tán thì người có hình dáng giống con trai ấy thực ra là nữ, hiện đã nghỉ học.



Dưới đây là video clip nữ sinh bị đánh hội đồng:



Theo Hồng Thắng (VTC News)