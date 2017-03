Chủ trại cá sấu Đồng Nai tông cảnh sát rồi ăn vạ

Ngày 30-4, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) tạm giữ ông Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi), Việt kiều Mỹ, chủ một trang trại nuôi cá sấu lớn ở Đồng Nai, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 30 cùng ngày, tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 2 do Trung úy Nguyễn Bảo Khánh làm tổ trưởng (PC67, Công an tỉnh Đồng Nai) làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông tại Km 24 (QL20) thì phát hiện ô tô bán tải 60C-026.72 vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, chiếc xe không dừng mà tài xế Hùng còn cố ý tông ô tô vào CSGT. Rất may, vị CSGT này tránh kịp nên chỉ bị va vào tay, thương tích nhẹ.

Sau khi tông CSGT, ông Hùng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng Lâm Đồng và vị CSGT dùng xe mô tô tuần tra đuổi bắt, đồng thời báo cho một tổ tuần tra khác cùng đội phối hợp dừng chiếc ô tô trên. Nhận tin báo, Trung úy Đỗ Huy Triệu đang làm nhiệm vụ ở Km 28 (QL20) đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn không chấp hành mà điều khiển xe tiếp tục bỏ chạy.

Trung úy Triệu đã dùng xe ô tô tuần tra truy đuổi tiếp ứng nhưng vẫn không dừng được chiếc ô tô trên vì người điều khiển chạy lạng lách với tốc độ cao. Thấy chiếc xe chạy quá nguy hiểm cho người đi đường, Trung úy Triệu đã nhờ người quen dùng một xe ô tô chắn ngang QL20 để buộc chiếc xe trên phải dừng và điện báo cho Công an huyện Định Quán đề nghị hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hùng chỉ vào mặt CSGT hỏi: “Mày biết tao là ai không?”. Ảnh: DUY ĐÔNG

Sau khi tông quay ngang xe ô tô làm vật cản, chiếc ô tô bán tải lùi tông vào mô tô của CSGT. Ảnh: DĐ