Clip bạn gái Nguyễn Đức Nghĩa trả lời trước tòa

Yến liên tục gọi bị cáo Nghĩa là “anh” khi kể lại sự việc. Theo Yến, có khoảng 3 lần Yến nhờ Nghĩa trông nhà để về quê vào những dịp nghỉ lễ dài vì “tin tưởng vào anh Nghĩa”.



Được hỏi về việc có thấy gì xáo trộn khi trở về nhà không, Yến nói khi về nhà thấy tường có vết sơn mới, hỏi Nghĩa, Nghĩa giải thích sơn mới là do trước đó lắp điều hòa làm tường bẩn nên sơn lại. Tương tự, Nghĩa giải thích dao mới là do dao cũ bị cùn đã bỏ đi và mua dao mới, những chấm mực trên ga giường mà Nghĩa chấm đè lên vết máu cũng được Nghĩa giải thích là do ngồi trên đó học, bút quệt vào. Theo bị cáo Yến những giải thích của Nghĩa khá hợp lý và cũng là những chuyện nhỏ nên bị cáo không nghi ngờ gì.



Về việc không khai báo khi biết Nghĩa là hung thủ sát hại Lê Phương Linh, Yến khai: sau khi phát hiện xác chết trên tầng thượng và xâu chuỗi các sự kiện nên đoán ra Nghĩa là thủ phạm. Yến vặn hỏi thì Nghĩa thừa nhận, nhưng do quá hoảng loạn nên không báo với cơ quan điều tra.



Theo V.L (VTC News)