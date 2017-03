Tom Fletcher - thành viên nhóm nhạc McFly vừa đăng tải clip khá cảm động ghi lại quá trình mang thai trong hơn 9 tháng của vợ mình trên nền ca khúc "Something New" do anh sáng tác. Clip hiện hút hơn 1,5 triệu lượt xem và 75.000 like trên Youtube.



Theo Youtube