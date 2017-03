(PLO)- 4 giờ 30 sáng 26-4, container biển số TP.HCM do một tài xế khoảng 25 tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ ngã tư An Sương về cầu An Hạ. Khi cách cầu An Hạ khoảng 200 m (thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) thì lao sang bên phải, tông vào dải phân cách, lật ngang. Chiếc xe hư hỏng nằm chắn hết hai làn đường, tài xế may mắn không bị thương.