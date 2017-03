Clip ý nghĩa lên án trò câu like trục lợi trên mạng xã hội

Clip mang tên "Nút Like chẳng giúp được gì" đăng tải trên Youtube ngày 18/5 với nội dung giàu ý nghĩa và mang tính thời sự cao đang được giới trẻ quan tâm.



Clip mang nội dung châm biếm chiêu trò "câu Like" của các trang mạng xã hội dựa trên những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nhằm trục lợi cá nhân.



Hai nhân vật chính trong clip kể về câu chuyện của bản thân, giúp mọi người hiểu rằng: bất kỳ ai trên đời, có thể là một chàng trai mơ ước có em gái và một cô bé mắc bệnh hiểm nghèo đều không thể đạt được mong muốn của mình chỉ nhờ vào nút Like trên Facebook.



Nút Like là sự sẻ chia về mặt tinh thần nhưng không thể giúp đỡ những người khó khăn bớt khốn khổ, cũng không giúp ai đó thực hiện ước mơ. Tệ hơn nữa, khi một số người dùng nút Like để câu view, trục lợi thì hành động ủng hộ của các bạn trẻ lại phản tác dụng và không hề chia sẻ được gì với những hoàn cảnh khó khăn.

















"Không biết do bản nhạc hay khuôn mặt của cô bé, mình cảm thấy có một chút rung động gì đó từ nụ cười của cô bé ấy, cảm ơn bạn đã gởi tới một clip ý nghĩa như thế này", bạn Hà Hiền bày tỏ.



Tác giả clip chia sẻ: "Video này mình làm với mục đích đả kích những kẻ dùng hình ảnh thương tâm để câu Like, hãy tỉnh táo khi bạn bấm Like, đó là thông điệp của mình".Sau khi có mặt trên Youtube, clip "Nút Like không giúp được gì" đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Mặc dù có khiếm khuyết nhỏ là hình ảnh xả giấy ra đường của các nhân vật nhưng nhìn chung clip là những lời bộc bạch chân thành và thực sự có ý nghĩa."Clip rất hay bạn ạ, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, vốn dĩ Like nó không mang ý nghĩa xấu nhưng nhiều người lại cố ý câu Like một cách rẻ tiền", bạn Nguyễn Việt Hoàng bình luận."Hay lắm, bạn làm vlog nói rất đúng. Có thể thấy bạn sẵn sàng like những hình ảnh khó khăn trên Facebook không một chút suy nghĩ. Nhưng chắc gì ở đời thực, khi thấy cảnh đó, bạn giúp đỡ họ bằng một chút sức nhỏ của mình... Tôi đã từng biết những người quanh tôi như thế. Vì vậy tôi rất thích vlog của bạn", bạn Phan Ngọc Tuấn chia sẻ."Phải nói là nếu like được quy thành tiền, thì trên thế giới này sẽ không có người nghèo...", bạn Hoàng Anh, sinh viên ĐH Nông nghiệp chia sẻ."Người ta câu like để quảng cáo trên page hoặc bán page sẽ có giá cao hơn nhiều. Câu like chỉ là thủ thuật thu hút sự chú ý và là chiêu marketing chứ tất nhiên ai cũng biết là nút Like chẳng thể cứu ai cả. Nó chỉ có tác dụng lớn trong kinh doanh và quảng cáo", bạn Bùi Minh Anh phân tích.Mai Châm