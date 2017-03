Đáp án kỳ 8: Người đuổi đánh bò phải bồi thường

Kính mời quý bạn đọc xem clip đáp án của À Ra Thế kỳ 8.

Qua tổng hợp sơ bộ các đáp án gửi về, À Ra Thế thấy rằng nhận xét của các bạn là chính xác. Trong số gần 2.000 thư, đã có sự phân chia xấp xỉ nhau trong ba nhận định: Hoặc A bồi thường, hoặc B bồi thường, hoặc A và B cùng liên đới bồi thường.



Hầu hết đáp án đã khoanh vùng, xác định chính xác tình huống của À Ra Thế kỳ 8 thuộc trường hợp trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định tại Chương XXI Bộ luật Dân sự (BLDS) 2005 (sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay). Về nguyên tắc, để phát sinh trách nhiệm bồi thường cần thỏa mãn bốn điều kiện sau: Phải có thiệt hại xảy ra; phải có hành vi trái pháp luật; phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật; phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại (khoản 1 Mục I Nghị quyết 03/2006 /NQ-HĐTP ngày 8-7-2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao). Trong thực tế cuộc sống, nhiều trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định sai do chúng ta nhận thức không đúng về “mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật”. Tình huống của À Ra Thế kỳ 8 “lắt léo” chính là ở chỗ này!



Ảnh minh họa: HTD

Theo tình huống, B cột dây cho bò ăn cỏ trên đất của mình, không may dây buộc bị đứt, bò chạy sang ruộng của A ăn lúa. Nếu tình huống dừng ở đây, B phải bồi thường lúa cho A là điều không bàn cãi. Tuy nhiên, khi A phát hiện sự việc, do bực tức trước đó bò của B đã nhiều lần phá lúa của mình nên “cầm cây rượt đánh bò của B tới tấp”. Hậu quả là con bò hoảng sợ, bỏ chạy lên đường quốc lộ gây tai nạn cho C. Ở đây có hai vấn đề: Một là cách hành xử và hai là khả năng nhận thức của A. Nếu A không “rượt đánh bò tới tấp” mà hành xử bằng cách giữ bò lại hoặc dắt bò sang bắt đền B hoặc xua đuổi với mức độ vừa phải để con bò đi ra khỏi ruộng lúa,… thì có lẽ hậu quả sẽ không xảy ra. Về nhận thức, A phải biết việc “rượt đánh bò tới tấp” sẽ khiến con vật tháo chạy để tự vệ và sẽ gây nguy hiểm cho người và tài sản trên đường chạy của nó.

Khoản 2 Điều 625 BLDS 2005 quy định: “Trong trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại”. Như vậy, đối chiếu với tình huống, chúng ta thấy việc con bò hoảng sợ chạy lên quốc lộ và gây thiệt hại cho C có mối liên hệ nhân quả trực tiếp từ hành vi “rượt đánh bò tới tấp” của A. Đồng thời cũng có thể xác định lỗi của B chủ bò chỉ dừng lại trong việc không trông coi bò cẩn thận, để bò sang phá lúa của A.

Từ các phân tích trên, đáp án của À Ra Thế kỳ 8 là: A phải bồi thường thiệt hại cho C.

À Ra Thế xin chúc mừng những bạn đọc có đáp án trùng với đáp án trên. Các bạn hãy tiếp tục… hồi hộp chờ đến thứ Ba 20-9 tới nhé. Nếu thấy À Ra Thế alô có nghĩa là bảng vàng kỳ 8 sẽ có tên của bạn. Con số may mắn của chương trình và vinh danh năm bạn đọc xuất sắc sẽ được công bố vào thứ Tư 21-9.

Xin kính mời quý bạn đọc tiếp tục trổ tài với tình huống của À Ra Thế kỳ 9, với tinh thần “Không được giải cũng được luật”!