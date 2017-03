Đoạn video công bố lãnh đạo Kim Jong Il qua đời

Ông Kim Jong Il (phải) và cha, cố lãnh tụ Kim Nhật Thành (Nguồn: Reuters)

Thông báo có đoạn: "Đây là tổn thất to lớn nhất của đảng và nhân dân ta, là đau thương lớn nhất của đất nước ta... Chúng ta cần phải biến đau thương thành sức mạnh vượt qua khó khăn".



"Toàn đảng, toàn quân và toàn dân nguyện trung thành với sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, nhằm bảo vệ và tăng cường mặt trận thống nhất của đảng, quân đội và nhân dân.



CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố quốc tang nhà lãnh đạo Kim Jong-Il từ ngày 17-29/12. Ủy ban tang lễ quốc gia do ông Kim Jong-Un, con trai út của ông Kim Jong Il, đứng đầu.



Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), lễ viếng sẽ bắt đầu từ ngày 20-27/12 tại Bình Nhưỡng, tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 và lễ an táng được cử hành vào ngày 29/12 theo nghi thức cấp nhà nước. Thi thể của ông sẽ được an táng tại Kumsusan, nơi an nghỉ của cha ông là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-Sung).



Ông Kim Jong Il sinh ngày 16/2/1942, tốt nghiệp Khoa chính trị học và kinh tế học tại trường Đại học Kim Nhật Thành năm 1964. Ngay sau khi ra trường, ông đã bắt đầu làm việc tại Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).



Năm 1973, ông được bầu làm Bí thư WPK và vào tháng 2/1974, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị. Tháng 8/1997, ông trở thành Tổng Bí thư WPK và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên các khóa từ năm 1982 - 1998. Ông làm Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên từ tháng 12/1992 - tháng 4/1993. Ông đã qua đời ở tuổi 69 sau một cơn đột quỵ khi đang trong chuyến thị sát bên ngoài thủ đô./.

