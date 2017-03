Hầm Thủ Thiêm huyền ảo trong video time-lapse

Hạng mục cuối cùng trong năm 2011 của dự án I-LOVE-SAIGON được Nguyễn Thế Dương và các cộng sự được thực hiện với hơn 30 góc máy tại đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn từ Hầm Thủ Thiêm đến cầu vượt Cát Lái. Họ đã chụp hàng nghìn tấm ảnh và ghép lại thành video dạng time-lapse.

Clip được quay và biên tập trong vòng 1 tháng kể từ ngày Hầm Thủ Thiêm chính thức thông xe, thể hiện được nhịp sống sôi động của Sài Gòn vào thời điểm chuẩn bị đón năm mới 2012. Ca khúc nhạc nền là Saigon Here We Come do nhóm 365daband trình bày.

Những hình ảnh về đêm chụp trong quá trình thực hiện clip:

Nắng hoàng hôn trên đường dẫn xuống Hầm Thủ Thiêm (đại lộ Võ Văn Kiệt).

Toàn cảnh Hầm Thủ Thiêm từ Quận 1, chụp từ tòa nhà Vietcombank HCM. Cận cảnh Hầm Thủ Thiêm chụp từ Quận 2. Cầu Khánh Hội và Hầm Thù Thiêm. Cầu vượt Cát Lái (cuối đại lộ Võ Văn Kiệt), ảnh chụp từ The Vista. Xa lộ Hà Nội nhìn từ The Vista. Cận cảnh xa lộ Hà Nội, chụp từ The Vista. Sài Gòn hoa lệ hiên ra trước mắt, chụp từ The Vista.

Theo Nguyễn Thế Dương (VNE)