Khỉ Kong được dựng kỹ xảo ra sao?

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chia sẻ đội ngũ làm kỹ xảo của Kong: Skull Island có gần 300 nghệ sĩ, được chia làm các nhóm nghệ sĩ hoạt hình và kỹ thuật viên. Stephen Rosenbaum (từng làm kỹ xảo cho Avatar) và Jeff White (Warcraft, The Avengers, Transformers và Cướp biển vùng Caribbean) là hai chuyên gia đứng đầu êkíp.

Họ mất một năm rưỡi tạo hình King Kong, trong đó quá trình xử lý đồ họa cho quái thú mất tám tháng, quá trình quay diễn viên đóng thế và hậu kỳ cho phim mất 10 tháng. Qua mọi công đoạn, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts muốn vua khỉ vừa gợi hình ảnh quái thú trong bản phim kinh điển năm 1933 vừa là chú khỉ tuổi vị thành niên đơn độc - thần hộ vệ của Đảo đầu lâu.

Kích thước của Kong là yếu tố được chú trọng đầu tiên. Kong mới trông như tòa tháp - cao hơn 33 m và lập kỷ lục là vua khỉ đồ sộ nhất màn bạc - khi đứng bên các nhân vật.

"Kích thước lớn cho người xem cảm giác Kong nặng nề và choáng ngợp khuôn hình. Chúng tôi cần xử lý sao cho con người chỉ là một cái tăm đứng dưới bóng của Kong. Như vậy, các nhân vật trong phim sẽ cảm nhận rằng họ rất nhỏ bé trong thế giới của Kong và họ không thuộc về nơi đó" - Jeff White bày tỏ trên Los Angeles Times.



Khỉ Kong trong phim mới trông chân thật nhờ có 18 triệu sợi lông.

Chuyên gia Stephen Rosenbaum khẳng định thách thức lớn nhất của êkíp là xử lý lông và mắt cho Kong.

Khỉ Kong trong phim mới có lớp da gồm 19 triệu sợi lông được dựng bằng đồ họa. "Sự tiên tiến của các phần mềm cho phép các chuyên gia kỹ xảo tạo ra nhân vật này chân thực hơn nhiều với khỉ Kong hồi năm 2005. Công suất máy tính hiện giúp những chuyên gia có thể chế ra gấp 10 lần số lông chúng ta có thể chế tạo được 10 năm trước. Càng có nhiều lông, nhân vật càng trông như thật" - chuyên gia người Mỹ nói.

Stephen Rosenbaum nói mỗi sợi lông trên cơ thể Kong có màu sắc riêng trong những cảnh quay có độ phản chiếu ánh mặt trời khác nhau, cũng như có độ dài riêng. Mỗi vùng cơ thể Kong có loại lông khác nhau. Khi Kong di chuyển, gió cũng thổi làm lông bị rung theo các hướng khác nhau. Ngoài ra, Kong còn tương tác với môi trường xung quanh, như lúc vua khỉ tay tạt nước và các con bọ bay vo ve quanh đầu, bùn lầy bết vào lông.

Đôi mắt của Kong không chỉ ở trạng thái thông thường mà phải luôn có cảm xúc. Jeff White giải thích rằng quan trọng là đôi mắt phải có hồn bởi khuôn mặt Kong dài 3 m. "Đôi mắt loài linh trưởng có mống mắt lớn và tròng mắt to. Bởi vậy, chúng tôi dành nhiều thời gian để xử lý mọi chi tiết cho đúng. Đây là một trong những lần đầu tiên chúng tôi xử lý chiều sâu 3D cho vùng mống mắt của nhân vật khỉ đột" - Rosenbaum nói.

Khâu thiết kế âm thanh cũng là thành tố quan trọng giúp Kong sống động. Từ trước khi quá trình sản xuất diễn ra, các nhà làm phim đã thử nghiệm nhiều kỹ thuật khác nhau để tạo ra tiếng gầm của Kong.



Terry Notary diễn các biểu cảm, cử động và chuyển động của khỉ Kong trên phông xanh.

Biểu cảm khuôn mặt, diễn xuất và chuyển động của Kong được tài tử Terry Notary đóng thế. Anh quen thuộc với việc diễn theo công nghệ motion capture (mô phỏng động tác loài vật). Trước Kong: Skull Island, Terry từng đóng quái thú trong Warcraft (2016), Dawn Of The Planet Of The Apes (2014) và bộ ba The Hobbit (2012-2014).

Anh kể đã chơi với các chú khỉ năm tuổi để học hành vi của chúng. Nam diễn viên tập cách hành động như thể không tư duy mà chỉ tạo ra những phản xạ bản năng của loài linh trưởng. Terry Notary nói trên The Hollywood Reporter: "Trước khi đóng phiên bản Kong mới, tôi nghiên cứu mọi nhân vật Kong cũ để vừa có kết nối vừa tạo ra sự khác biệt".

Để miêu tả trường đoạn trận chiến giữa Kong và các trực thăng cũng như các trường đoạn người thật tương tác quái thú, trên trường quay các diễn viên giả vờ đánh nhau với không khí. Sau đó bản phim được mang về trường quay ở Los Angeles (Mỹ), phóng lên màn hình lớn và Terry Notary nhìn theo để diễn phần hành động của Kong. Các chuyển động đánh đấm của anh được thu và phóng thành phiên bản kỹ thuật số để chuyên gia dựng ra nhân vật Kong.

Chuyên gia Jeff White chia sẻ rằng vài cảnh phim yêu thích của anh là khoảnh khắc Kong kết nối với thành viên đoàn thám hiểm hoặc ngồi im, ngắm nhìn vẻ đẹp của Đảo đầu lâu.

"Tôi thích cảnh Kong ngồi trên đảo và chiêm ngưỡng cực quang, cảnh Kong cùng nhân vật nhiếp ảnh gia Weaver (Brie Larson) giúp nhấc một chiếc cây đè lên người con vật khác hoặc khi Kong đến kết nối Weaver và Conrad bên mỏm núi" - anh tâm sự.

