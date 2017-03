Nga công bố video vụ mưu sát Thủ tướng Putin

Các nhân viên mật vụ Nga và Ukraine đã bắt một nhóm người tình nghi thực hiện âm mưu ám sát Thủ tướng Vladimir Putin - đài truyền hình nhà nước Nga đưa tin hôm 27-2.

Kênh truyền hình Channel One cho biết các nghi can, được cho là có liên hệ với thủ lĩnh phiến quân người Chechen, âm mưu sát hại Thủ tướng Putin tại Moscow ngay sau cuộc bầu cử tổng thống mà hầu như ông nắm chắc phần thắng. Đài này nói các nghi can đã bị bắt ở thành phố cảng Odessa vùng Biển Đen theo sau một vụ nổ bất ngờ xảy ra hôm 4-1 trong khi họ đang nỗ lực chế tạo chất nổ tại một căn hộ thuê.

Dmitry Peskov, người phát ngôn của ông Putin, đã xác nhận thông tin trên với hãng tin ITAR-Tass nhưng không cho biết thêm chi tiết. Channel One nói nguồn cung cấp thông tin cho họ là Cục An ninh Liên bang Nga mà tiền thân là cơ quan KGB. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, không thể kiểm chứng độc lập tuyên bố trên trong chương trình của đài truyền hình. Các mật vụ Nga và Ukraine cũng không bình luận về vụ việc.

Thủ tướng Vladimir Putin gần như chắc chắn chiến thắng trong vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4-3. Ảnh: REUTERS

Cục An ninh Ukraine cho AP biết cơ quan này đã bắt 3 công dân Nga vì những cáo buộc khủng bố ở Odessa ngày 4-1 nhưng họ không nói rõ những nghi can kia có liên hệ gì không với âm mưu chống ông Putin. Channel One nói hai trong số những thành viên bị tình nghi trong nhóm đã từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đến Ukraine qua đường Thổ Nhĩ Kỳ theo chỉ thị của thủ lĩnh phiến quân Chechen là Doku Umarov. Một trong số họ, một người Chechen, đã thiệt mạng trong vụ nổ bất ngờ ở Odessa và một người khác, Ilya Pyanzin quốc tịch Kazakhstan, bị thương trong vụ nổ và bị bắt.

Adam Osmayev, người Chechen, từng sống ở London (Anh), cho biết Pyanzin đã đưa các nhân viên điều tra đến địa điểm liên lạc của họ ở Odessa. Trả lời kênh Channel One từ nhà giam ở Ukraine, Osmayev, mặt đầy những vết cắt và thâm tím, nói rằng sứ mệnh của nhóm là giết ông Putin bằng cách dùng một thiết bị gây nổ mạnh. “Mục tiêu của chúng tôi là đến Moscow và giết cho bằng được Thủ tướng Putin. Thời hạn cuối của chúng tôi là sau cuộc bầu cử tổng thống Nga” - Osmayev nói.

Channel One cho biết Osmayev đã đưa các nhân viên điều tra đến nơi cất giấu chất nổ gần một đại lộ ở Moscow - con đường mà Thủ tướng Putin hay đi lại từ văn phòng làm việc đến dinh thự của ông ở ngoại ô và ngược lại. Một nhân viên an ninh Nga nói với Channel One rằng các nghi can cũng có những đoạn video về đoàn xe hộ tống của ông Putin được quay từ những góc độ khác nhau để chuẩn bị tấn công. Pyanzin cũng khai rằng họ có nhiệm vụ phá hoại các cơ sở kinh tế và sau đó là giết ông Putin.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Thủ tướng Putin gần như chắc chắn chiến thắng trong vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4-3 tới cho dù đã diễn ra một loạt cuộc biểu tình lớn phản đối ông ở Moscow.