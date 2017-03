Ngã quỵ trên đường và bị bỏ mặc, người đàn ông bị ô tô cán chết

Người đi đường thờ ơ khi thấy người đàn ông nằm trên đường. (Ảnh chụp từ YouTube)

Người đàn ông xấu số nói trên đã bị một chiếc xe hơi tông phải sau khi đột ngột ngã quỵ tại một ngã tư hồi trưa Chủ Nhật tuần trước.Theo kênh truyền hình vệ tinh Chiết Giang, hình ảnh từ camera giám sát khu vực cho thấy người đàn ông này đã nằm bất động suốt 8 phút đồng hồ trên đường. Trong khoảng thời gian đó, có khoảng 23 người đi qua, nhưng không một ai có ý định giúp đỡ người đàn ông, trừ một phụ nữ tìm cách kéo ông đến nơi an toàn.Người phụ nữ này có vẻ đã nhận ra người nằm trên đường là người quen. Tuy nhiên do không thể một mình kéo người đàn ông lên vỉa hè, người phụ nữ đã phải chạy về nhà tìm sự giúp đỡ. Không may khi người phụ nữ quay lại, người đàn ông đã bị một chiếc xe hơi cán phải và qua đời vì bị thương nặng.Theo cảnh sát, nạn nhân của vụ việc là ông Chen, 54 tuổi. Ông gặp tai nạn trong tình trạng đã say khướt. Người dân địa phương cũng xác nhận ông Chen là một con nghiện rượu. Sau vụ tai nạn, gia đình ông Chen đã nhận được khoản bồi thường là 480.000 nhân dân tệ, tương đương 76.840 USD.Vụ tai nạn của ông Chen đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Cư dân mạng lên án mạnh mẽ thái độ thờ ơ của những người qua đường đã không giúp đỡ ông Chen."Xã hội bây giờ chỉ coi trọng đồng tiền, còn những giá trị tinh thần truyền thống của người Trung Quốc đã mất hết rồi," người dùng có tên Panjinzhouenyi bình luận.Ở một khía cạnh khác, người dùng có tên Xuezongshao lại cho rằng: "Trước đây từng có nhiều trường hợp bị tống tiền sau khi giúp đỡ người cao tuổi bị ngã. Đó là lý do mà một số người bây giờ không muốn dính dáng đến những việc như thế."

Theo Vietnam+