(PLO)- Tôi ngày 8-4, tàu cá QNa 09191 do ông Nguyễn Hữu Mười (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ cùng ba ngư dân khác đang trên đường vào bờ thì bị va chạm với một tàu sắt khiến tàu của ông Mười chìm. Vụ chìm tàu xảy ra gần khu vực bãi biển Tiên Sa, bốn ngư dân đã may mắn thoát chết và được cứu hộ an toàn.