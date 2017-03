Những video ca nhạc cho mùa Giáng sinh

1. 'Last Christmas' - Rap All Stars

Rap All Stars bao gồm rất nhiều nghệ sĩ hip hop châu Âu.

Người hâm mộ dường như đã quá quen thuộc với giọng hát của nhóm Wham trong ca khúc giáng sinh kinh điển Last Christmas không thể thiếu của mỗi mùa Giáng sinh. Last Christmas đã và đang được hàng trăm nghệ sĩ trên toàn thế giới cover lại với nhiều phong cách vào mỗi dịp Noel hàng năm. Trong số đó, bản cover mang âm hưởng hip hop của nhóm nghệ sĩ Rap All Stars đến từ châu Âu được rất nhiều khán giả yêu mến khi phát hành vào năm 2003.

'Last Christmas' - Wham

'Last Christmas' - Rap All Stars

2 Ruff, Down Low, 2-4 Family, 4 The Cause, Sweetbox... đã góp giọng trong phiên bản Last Christmas có tiết tấu sôi động này. Phần video với hình ảnh Rap All Stars biểu diễn trên những con đường ngập tràn tuyết trắng mang đến một không khí Giáng sinh rạo rực. Hãy cùng hòa mình vào những giai điệu quen thuộc nhưng đầy mới mẻ của Last Christmas phiên bản hip hop do Rap All Stars thể hiện.

2. 'Puppy Love' - S Club Juniors

Nhóm nhạc S Club Juniors.

Puppy Love là bản tình ca bất hủ của nam ca sĩ Paul Anka được nhóm nhạc S Club Juniors cover lại theo phong cách nhạc Giáng sinh trong album đầu tay của mình có tên Together. S Club Juniors chính là "hậu duệ" của nhóm nhạc nổi tiếng người Anh S Club 7. Sau khi S Club 7 tan rã, S Club Juniors đã đổi tên thành S Club 8.

'Puppy Love' - S Club Juniors

Video clip của ca khúc này xoay quanh câu chuyện tình yêu ngây thơ của thành viên Calvin James dành cho Rachel Stevens - nữ ca sĩ xinh đẹp của S Club 7. Trong khi những người bạn cùng trong nhóm S Club Juniors vui đùa dưới tuyết thì Calvin chỉ ngồi một chỗ tơ tưởng tới hình bóng Rachel và "tình yêu ngốc xít" của mình. Đĩa đơn Puppy Love của S Club Juniors đã leo lên vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng âm nhạc Anh trong mùa Giáng sinh năm 2002.

3. 'Merry Christmas, Happy Holidays' - N'Sync

Album 'Home For Christmas' của nhóm N'Sync.

Là đĩa đơn duy nhất được phát hành trong album Home For Christmas, Merry Christmas Happy Holidays của nhóm N'Sync mang giai điệu rộn ràng, vui tươi. Điều gì sẽ xảy ra khi vào đúng đêm Noel, Ông già Tuyết bất ngờ bị ốm? "Sứ giả Giáng sinh" Elf sẽ phải nhờ cậy nhóm N'Sync giúp Ông già Tuyết hoàn thành nhiệm vụ.

'Merry Christmas, Happy Holidays' - N'Sync

Trong video clip Merry Christmas Happy Holidays, 5 chàng trai của N'Sync đã đi khắp thế giới để phát quà và đem tới niềm vui cho mọi người vào đêm Giáng sinh. Điểm thú vị của ca khúc này chính là phần lời ca do hai thành viên nổi tiếng nhất trong nhóm - Justin Timberlake và Joshua Chasez sáng tác. Những giai điệu dễ thương, sôi động của Merry Christmas Happy Holidays rất thích hợp để mở màn cho các bữa tiệc Giáng sinh.

4. 'Warm and Fuzzy' - Billy Gilman

Bìa album "Classic Christmas" của 'thần đồng' Billy Gilman.

Những giai điệu du dương cùng giọng ca thiên thần của Billy Gilman trong ca khúc giáng sinh Warm And Fuzzy đủ sức chinh phục ngay cả những khán giả nghe nhạc khó tính nhất. "Đó là khoảng thời gian ấm cúng và huyền ảo nhất trong năm, những bông tuyết rơi lất phất, tiết trời chuyển sang giá lạnh..." - lời ca gợi cho người nghe những hình ảnh về một đêm Giáng sinh hoàn hảo.

'Warm and Fuzzy' - Billy Gilman

Billy Gilman đã hóa thân thành một nam danh ca kiểu những năm 1970 và biểu diễn trong khán phòng với phông nền là những bông hoa tuyết mờ ảo. Giai điệu của Warm And Fuzzy có thể được ví như một ly rượu nồng trong đêm Noel đem đến cho người thưởng thức sự ấm áp, xua tan đi tiết trời giá lạnh bên ngoài. Đĩa đơn này nằm trong album thứ hai của Billy có tên Classic Christmas.

5. 'Where Are You Christmas' - Faith Hill

Faith Hill trong video "Where Are You Christmas".

Where Are You Christmas là soundtrack nằm trong bộ phim Giáng sinh nổi tiếng - How The Grinch Stole Christmas - vào năm 2000 với sự tham gia của danh hài lừng danh Jim Carrey. Tác giả ca khúc này chính là James Horner - người đã tạo nên My Heart Will Go On bất hủ trong Titanic hay gần đây là I See You trong Avatar.

'Where Are You Christmas' - Faith Hill

Diva của dòng nhạc country - Faith Hill - đã thể hiện thành công Where Are You Christmas bằng chất giọng khỏe khoắn, truyền cảm. Trong video clip của Where Are You Christmas còn xuất hiện ngôi sao teen của truyền hình Mỹ hiện nay là Taylor Momsen (phim Gossip Girl). Taylor cũng đóng một vai nhỏ trong How The Grinch Stole Christmas, khi đó cô mới 7 tuổi.

6. 'This Gift' - 98 Degrees

Bốn chàng trai của nhóm 98 Degrees.

Mặc dù được ghi hình trong một chương trình biểu diễn, video clip This Gift của boyband nổi tiếng một thời - 98 Degrees - vẫn mang không khí ấm áp của mùa Giáng sinh. "Và Giáng sinh đã tới, anh không thể mong được gần em hơn lúc này, bởi vì anh yêu em..." - khán giả có mặt tại buổi biểu diễn cũng như các fan đã hoàn toàn bị chinh phục bởi lời ca lãng mạn với phần thể hiện không thể ngọt ngào hơn của bốn chàng trai nhóm 98 Degrees.

'This Gift' - 98 Degrees

Ở phần cuối clip, Nick Lachey - anh chàng điển trai nhất nhóm - còn được người hâm mộ tặng cho một chú gấu bông dễ thương. This Gift giống như một lời yêu thương lãng mạn của chàng trai dành cho người mình yêu trong một đêm Giáng sinh an lành mà bất kỳ cô gái nào cũng đều mong muốn nhận được.

7. 'Do They Know It's Christmas' - Band Aid 20

Những nghệ sĩ Anh góp giọng trong ca khúc "Do They Know It's Christmas" phiên bản 2004.

Năm 1984, Do They Know It's Christmas - một sáng tác của hai nhạc sĩ Bob Geldof và Midge Ure - với phần biểu diễn của Band Aid, bao gồm những ca sĩ tên tuổi nhất thế giới lúc bấy giờ như Phil Collins, nhóm Queen, George Michael, nhóm U2, David Bowie, Paul McCartney... đã quyên góp được một số tiền lớn cho trẻ em nghèo ở Ethiopia trong mùa Giáng sinh năm ấy.

'Do They Know It's Christmas' - Band Aid 20

20 năm sau, một lần nữa giai điệu của Do They Know It's Christmas lại được cất lên qua giọng ca của những ngôi sao âm nhạc nổi tiếng nhất nước Anh hiện nay như Dido, Chris Martin (nhóm Coldplay), Sugababes, Robbie Williams, Travis, Busted, Jamelia... Họ đã lấy tên là Band Aid 20 và dành toàn bộ số tiền có được từ việc phát hành đĩa đơn này để làm làm từ thiện. Do They Know It's Christmas của Band Aid 20 từng là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất tại Anh trong năm 2004 .

8. 'All I Want For Christmas Is You' - Mariah Carey

"All I Want For Christmas Is You" là bản hit Giáng sinh kinh điển của Mariah Carey.

Nếu nhắc tới những video ca nhạc dành cho mùa Giáng sinh thì All I Want For Christmas Is You của diva Mariah Carey là cái tên không thể thiếu. Đĩa đơn này nằm trong album Merry Christmas của Mariah phát hành năm 1995 - một album thuộc dạng "không thể không nghe" vào mỗi dịp Giáng sinh hàng năm. Tất cả những gì thuộc về Giáng sinh đã được diva nổi tiếng đưa hết vào trong video clip All I Want For Christmas Is You .

'All I Want For Christmas Is You' - Mariah Carey

Những cây thông được trang hoàng lấp lánh, những con đường phủ đầy tuyết trắng, ông già Noel hiền từ với những món quà hấp dẫn... nhưng tất cả sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu thiếu tình yêu. "Make my wish come true, all I want for christmas is you" - tất cả những gì cô gái trong bài hát cần cho một lễ Giáng sinh hoàn hảo là được hạnh phúc bên người mình yêu.

9. 'Goodbye' - Spice Girls

Bìa đĩa đơn "Goodbye" của nhóm Spice Girls.

Goodbye là đĩa đơn bán chạy nhất tại Anh trong mùa Giáng sinh năm 1998, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Spice Girls sau khi Geri Halliwell rời nhóm. Đây cũng được coi là một trong những đĩa đơn của Spice Girls có phần video clip đẹp nhất. Goodbye được quay tại một lâu đài cổ ở Mentmore (Anh) với hình ảnh mở đầu ấn tượng là cảnh Emma, Mel B, Mel C và Victoria ngồi trên bốn chiếc xe hơi đi trong một khu rừng, những con sói trắng muốt đang đuổi theo sau.

'Goodbye' - Spice Girls

Khi bốn cô gái bước vào trong lâu đài, họ đã truyền hơi ấm để đánh thức sự sống đã bị băng giá bao phủ tại nơi đây. Lời ca ý nghĩa của Goodbye là dành riêng cho Geri Halliwell. Ginger Spice cũng thú nhận rằng cô đã khóc khi nghe ca khúc này. Giai điệu ngọt ngào của Goodbye dường như có thể khiến người nghe cảm thấy ấm áp trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, đó chính là lý do mà ca khúc này rất được ưa chuộng vào mùa Giáng sinh hàng năm.

10. 'Jingle Bells' - Crazy Frog

Hình ảnh vui nhộn của Crazy Frog trong ca khúc bất hủ "Jingle Bells".

Những giai điệu bất tử của Jingle Bells mỗi khi ngân vang luôn báo hiệu cho một mùa Giáng sinh mới đang đến gần. Được nhạc sĩ tài ba James Lord Pierpont sáng tác vào năm 1857, Jingle Bells được biết đến như là một phần không thể thiếu của lễ Giáng sinh, giống như cây thông và Ông già Tuyết. Ca khúc này đã được dịch ra hàng chục thứ tiếng và được biểu diễn ở khắp mọi nơi trên thế giới vào mỗi khi Giáng sinh về.

'Jingle Bells' - Crazy Frog

Bản thu âm kinh điển nhất của Jingle Bells thuộc về nhóm Boney M. Nhưng năm 2005, những giai điệu quen thuộc này đã được phối lại theo phong cách dồn dập hơn, sôi động hơn qua phần thể hiện của Crazy Frog. Phần video vô cùng hài hước với hình ảnh của "chú ếch điên" được làm từ đồ họa 3D đã tạo nên sức sống mới cho một ca khúc đã có tuổi đời hàng trăm năm.

Theo Nguyên Minh (VNE)