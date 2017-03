Những video được xem nhiều nhất năm 2015

Toàn cảnh chiến hạm Mỹ áp sát đá Subi ở Trường Sa





Sáng 27-10, tàu khu trục USS Lassen của Mỹ đã tiến hành áp sát đá Subi tại Trường Sa , nơi Bắc Kinh đã tiến hành xây dựng đảo nhân tạo và kiểm soát trái với luật pháp quốc tế.

Các tình huống dễ mất điểm với cách trình bày môn toán

Trong kì thi Đại học năm 2015, thầy Lê Bá Trần Phương, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã hướng dẫn thí sinh cách trình bày môn toán để không bị mất điểm oan uổng.



Hải quân Việt Nam - Hoa Kỳ huấn luyện trên hai chiến hạm siêu hiện đại

Chiều 7-4, Hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ đã có buổi huấn luyện đầu tiên trên tàu khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến ven biển USS Fort Worth thuộc Liên đội tàu Khu trục (DESRON) vừa cập cảng Tiên Sa vào sáng 6-4.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình giao lưu hải quân thường niên lần thứ sáu (NEA) giữa hai nước nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Hãi hùng với công nghệ sản xuất cơm cháy chà bông

Sáng 9-11, phóng viên báo Pháp luật TP.HCM đã thâm nhập một số cơ sở sản xuất cơm cháy chà bông trên địa bàn ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (TP.HCM) và ghi nhận cảnh tượng hãi hùng.





Cách nhận biết các loại giấy tờ bị làm giả

Hộ chiếu, CMND, bằng đại học, các giấy tờ nhà đất,... hiện nay đang được làm giả rất tinh vi với kỹ thuật cao. Làm thế nào để nhận biết đâu là giấy tờ thật, đâu là giấy tờ giả? Ông Trần Quốc Cảnh, giám định viên cao cấp, Văn phòng Công chứng Gia Định sẽ giúp bạn đọc những "tuyệt chiêu" để phân biệt các loại giấy tờ bị làm giả.



Cận cảnh nhà thờ tổ nghiệp tiền tỉ của danh hài Hoài Linh



Đây là ngôi nhà tổ nghiệp do danh hài Hoài Linh vừa xây dựng trong năm 2015. Công trình tọa lạc trên một mảnh đất rộng thuộc phường Long Phước, quận 9 (TP.HCM). Nhà tổ được xây dựng theo phong cách đền chùa miền Bắc xưa. Hình ảnh rồng chính là điểm nhấn chủ đạo của ngôi nhà. Hiện tại có khoảng 30 công nhân đang gấp rút làm việc để hoàn thiện công trình.





Đột kích ổ phá thai chui

Sau khi tiếp nhận nhiều đơn thư người dân phản ánh Phòng khám sản phụ khoa Vạn Phước (177 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM) hoạt động phá thai trái phép, trưa 11-3, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM bất ngờ kiểm tra phòng khám này. Nơi này nhận phá cả thai nhi trên 25-28 tuần tuổi với giá tiền lên đến 8 triệu đồng.







Áp giải nghi can Nguyễn Hải Dương ra khỏi trụ sở công an huyện



Chiều 11-7, trong khi buổi họp báo về vụ thảm sát sáu người chết ở Bình Phước đang diễn ra thì nghi can Nguyễn Hải Dương âm thầm được lực lượng chức năng áp giải từ trụ sở Công an huyện Chơn Thành về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước.