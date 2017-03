Pha phối hợp đá phạt tinh quái của U-19 Tây Ban Nha

Bằng chứng là ở giải U-19 châu Âu đang diễn ra ở Pháp, U-19 Tây Ban Nha đã có mặt ở trận chung kết với phong độ cực kỳ thuyết phục. Đến nỗi Giám đốc kỹ thuật của UEFA, Andy Roxburgh phải thốt lên rằng đây là đội mạnh nhất ở lứa tuổi này mà ông được chứng kiến trong hơn 16 năm qua.

Tại trận bán kết, lứa "măng non" của La Furia Roja đã vượt qua những người bạn đồng trang lứa đến từ Anh bằng tỷ số 3-1. Trong đó bàn ấn định tỷ số do Sergio Canales, tiền đạo trẻ 18 tuổi mà Real Madrid mới nhanh tay chộp lấy hồi cuối mùa giải năm ngoái thực sự ấn tượng. Đó là lời khẳng định đanh thép: lớp trẻ mà TBN đang gây dựng không chỉ tài năng hơn mà còn trưởng thành hơn, tinh quái hơn và đang ở một đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại ở lục địa già. Trước đó, một cái tên khác của U-19 Tây Ban Nha, Ezequiel Calvente cũng đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng bằng siêu phẩm đá phạt 11m quái chiêu .

Còn dưới đây là clip đầy đủ các bàn thắng của trận đấu giữa U-19 Tây Ban Nha và U-19 Anh.

Theo Bảo Anh (Bongda24h)