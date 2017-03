Sốc với clip bảo mẫu túm tóc, hắt nước vào mặt trẻ

Dân trí cho hay, clip dài hơn 1 phút quay cảnh một phụ nữ mặc áo đỏ đang dùng một nồi nhôm hất nước liên tiếp vào mặt (sau khi túm tóc bé kéo ngược), vào người một cháu bé chừng 2 tuổi khi tắm cho bé.



Thậm chí, trong khi “tắm” cho bé, người phụ nữ này còn dùng chân đạp vào người đứa bé, đè xuống sàn “nhà tắm” để kỳ cọ cho bé và liên tục mắng chửi mặc cho đứa bé cố tìm cách “thoát thân”.





Hình ảnh chụp từ clip





Theo một thành viên trên diễn đàn Youtube thì clip này do công nhân của một công ty ở gần xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương bất bình trước kiểu giữ trẻ dã man này mà ghi lại.



Báo này thông tin thêm, sau khi clip trên được tung lên mạng, cư dân mạng đã tỏ thái độ bất bình và phẫn nộ trước những hành động bạo hành của người phụ nữ trong clip và đề nghị các cơ quan chức năng bảo vệ trẻ em, công an sớm vào cuộc điều tra về hành tung của người phụ nữ trên.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2008, dư luận xã hội đã rất phẫn nộ khi chứng kiến cảnh bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa (43 tuổi, trú tại số nhà 1/2 đường Võ Thị Sáu, KP3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), trong lúc cho các cháu bé ăn cơm đã liên tục mắng chửi và tát tai những đứa trẻ chỉ mới 14 tháng đến 6 tuổi này. Truyền hình Việt Nam đã phát sóng đoạn clip này.



Nhẫn tâm hơn là cảnh bà Hoa nắm tóc một bé gái giật ngược ra phía sau rồi liên tiếp tát hàng chục cái vào mặt, dùng tô cơm đập vào cằm và miệng cháu bé để ép cháu ăn cơm.



Tháng 6/2008, Toà phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa 12 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”. Theo bản án sơ thẩm mà TAND TP Biên Hòa tuyên hồi tháng 3/2008, bà Hoa lĩnh 18 tháng tù giam.





Theo Q.L (Bee)