(PLO) - Top 7 thí sinh “Vietnam’s Next Top Model 2014” đã cùng nhau thể hiện bài hát We wish you a merry Christmas một cách vui nhộn để tặng cho khán giả. Thông điệp họ gửi đến mọi người là “Chúc các khán giả một mùa Giáng sinh – năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc, ngập tràn yêu thương”.