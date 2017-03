Video khám xét nơi làm việc của ông Hà Văn Thắm

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) và tài liệu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, đến nay có đủ căn cứ xác định: ông Hà Văn Thắm phạm tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.

Ngày 21/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với ông Hà Văn Thắm về cáo buộc trên.

Đến ngày 24/10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với ông Hà Văn Thắm chúc vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Ủy ban Tín dụng, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương.

Chiều 24/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra thông báo về việc đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm.