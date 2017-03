(PL)- Theo Ðại tá Nguyễn Ðình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Ðà Nẵng, trong năm 2009, Công an Ðà Nẵng đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 918 cơ sở, doanh nghiệp. Công an TP đã lập biên bản 675 cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Trên lĩnh vực tội phạm kinh tế, Công an TP đã xử lý 78 vụ với 73 đối tượng vận chuyển hàng lậu, trốn thuế, buôn bán hóa đơn, hàng kém chất lượng. H.KHÁ