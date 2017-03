Ðầu gấu hoành hành tại sân bay quốc tế Nội Bài

Khi phát hiện nhân viên các công ty du lịch cầm biển đến sân bay đón khách, họ cũng làm một tấm biển giống hệt để đón tranh. Chỉ cần nhân viên du lịch thiếu cảnh giác, lập tức “cò” sẽ ập đến đón khách, đưa ra xe taxi chờ sẵn. Sau đó, họ đưa hành khách về một khách sạn đã câu kết từ trước, đòi tiền phòng, tiền xe rồi bỏ mặc khách.

Từ tháng 10-2009, Công ty Dịch vụ hàng không Nội Bài đã lập danh sách hàng chục người chuyên làm ăn phi pháp tại sân bay để phối hợp với công an có biện pháp ngăn chặn. Phương pháp xử lý của công ty rất thiết thực: khi phát hiện những đối tượng trên vào nhà ga, nhân viên an ninh hàng không lập tức bám theo để kịp thông báo các hành vi lừa đảo của họ cho hành khách.

Nhờ cách làm này, tình trạng lừa đảo ở sân bay Nội Bài đã giảm dần. “Có thể vì thế mà bọn họ thù ghét lực lượng an ninh. Thời gian qua, nhiều nhân viên an ninh khi tan ca đã bị đe dọa, hành hung. Bọn họ còn tìm về tận nhà của các nhân viên an ninh để chửi bới, ném gạch đá” - ông Quang cho biết.

Theo ông Quang, tình trạng trên đã xảy ra khá lâu, an ninh hàng không đã nhiều lần đề nghị cơ quan công an can thiệp, đồng thời cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng giao công an xử lý. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao có những người đã bị bắt giữ nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Điều này khiến đến nay sân bay Nội Bài vẫn chưa thể bình an.

THÀNH VĂN