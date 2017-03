Ðiều ước cho kẻ khác

Bác Ba Phi đưa ra câu hỏi đó lúc trà dư tửu hậu tại quán khô sặc của mụ Tư Ù. Tức thì mụ Tư đáp: “Ước chi từ tháng 1-2010 này giá điện, nước hổng bao giờ tăng, giá mọi mặt hàng thiết yếu ngoài chợ thi nhau tụt giảm”. Ba Xế ước: “Ước sao đến hết tháng 1-2010 sẽ không còn cái “lô cốt” nào trên đường phố nữa”. Ba Xế vốn là tài xế taxi nên sự “hằn thù” của y với “lô cốt” là điều dễ hiểu.

Bác Ba Phi bảo: “Mấy người ước cho người khác mà còn kèm cả lợi ích của mình và người thân vô trỏng thì đâu có linh nghiệm”.

Mụ Tư Ù nói: “Ước cho người khác thiệt hổng dễ. Vậy bác Ba Phi ước sao?”.

Bác Ba Phi đáp: “Tui ước sao mấy ông lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp giữ đúng lời hứa giải quyết dứt điểm trong tháng 1-2010 việc gia đình cán bộ lãnh đạo thuê 43 ha đất để nuôi cá tại cù lao An Hòa, huyện Châu Thành, Đồng Tháp…”.

Mọi người trong quán nhao nhao: “Chuyện thuê đất nuôi cá là chuyện bình thường, có chi đâu nghiêm trọng mà cầu với ước!”.

Bác Ba Phi nói: “Nó không bình thường ở chỗ đất đó vốn của dân nghèo khai mở từ lâu để nuôi cá tra, ba sa. Đùng một cái, nó bị thu hồi để giao cho vợ bí thư tỉnh, vợ chủ tịch tỉnh cùng gia đình của nhiều vị lãnh đạo khác ở tỉnh, huyện thuê lại với giá bèo cũng để… nuôi cá khiến dân khiếu kiện um trời. Đã vậy thân nhân của các vị lãnh đạo này còn được vay hàng chục tỉ đồng vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh nhằm… phát triển đàn cá nhà mình. Sự việc nghiêm trọng tới mức Thanh tra Chính phủ phải thanh tra và sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng có kết luận yêu cầu xử lý thì các vị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mới phát hiện ra sai phạm của mình”.

Hai Xế hỏi: “Mấy ổng phát hiện sai phạm ra sao?”.

Bác Ba Phi đáp: “Ông chủ tịch tỉnh cho biết qua kiểm điểm, lãnh đạo tỉnh thấy những vi phạm này chủ yếu là do nhận thức thiếu sót của lãnh đạo về quản lý sử dụng đất đai và Quỹ Đầu tư phát triển. Ông chủ tịch hứa trong tháng 1-2010 sẽ giải quyết dứt điểm sai phạm trong việc cho thân nhân cán bộ lãnh đạo thuê đất. Vì vậy mà tôi ước sao mấy ổng giữ đúng lời hứa để số dân nghèo bị thu hồi đất ở cù lao An Hòa an tâm đón Tết”.

BÌNH NHẤT CHỈ