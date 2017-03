10 cán bộ, công nhân ngành điện thoát nạn trên biển

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Phòng đã cử đoàn công tác gồm 10 cán bộ, công nhân viên khẩn trương ra đảo khắc phục sự cố. Đến 1 giờ ngày 28-6, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục xong sự cố.

Trên đường từ đảo về đến cửa biển Ninh Tiếp (khoảng 1 giờ 40 ngày 28-6), thuyền chở 10 cán bộ, công nhân viên của ngành điện bất ngờ gặp phải lốc xoáy, sóng trên cấp ba làm lật thuyền. Tất cả 10 người cùng các phương tiện, dụng cụ làm việc bị hất xuống biển.

Do được rèn luyện kỹ năng bơi lội để phục vụ công tác, cộng với sự giúp đỡ của thủy thủ tàu HP 2748 và lực lượng CSGT đường thủy - Công an TP Hải Phòng nên tất cả 10 anh em đã thoát hiểm trở về bến tàu Đình Vũ an toàn lúc 3 giờ cùng ngày.

Lãnh đạo công ty cùng lãnh đạo Phòng CSGT đường thủy - Công an TP Hải Phòng đã biểu dương tinh thần dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 10 cán bộ, công nhân viên ngành điện lực Hải Phòng.

XL