Cuộc khảo sát được tiến hành với gần 5.000 người phụ nữ, có độ tuổi từ 18 đến 60, tại 63 tỉnh thành trên cả nước, thời gian từ tháng 12/2009 tới tháng 1/2010, đối với các hành vi bạo lực thể xác, bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần và kinh tế do người chồng gây ra.



Theo Lê Việt ( KHĐS)



Theo đó, có 58% phụ nữ có chồng đã từng phải hứng chịu bạo lực gia đình, chủ yếu do người chồng gây ra. Cụ thể, có 32% phụ nữ phải chịu bạo lực thể xác; 10% phụ nữ phải chịu bạo lực tình dục; 54% phụ nữ phải hứng chịu bạo lực tinh thần, và 9% đối với hình thức bạo lực kinh tế.Đặc biệt, những người phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ bị bạo hành do người chồng gây ra.“Trong đó, chỉ có 1% phụ nữ bị bạo hành tìm đến các sự trợ giúp của xã hội, đây là một tỉ lệ quá ít.”, ông Nguyễn Phong, Vụ trưởng vụ Thống kê Xã hội, Môi trường – Tổng cục Thống kê đánh giá.Ông Hoa Hữu Vân, Vụ trưởng Vụ gia đình (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) thừa nhận: “Chúng tôi không hề bất ngờ với con số này”.Khi chúng tôi điều tra thì có tới 70% biết về luật, nhưng khi hỏi “khi bị bạo hành thì tìm đến đâu” đa phần những người được hỏi chỉ im lặng.PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, Viện Xã hội học cho rằng, nguyên nhân là do người dân Việt Nam vẫn có quan niệm “gia đình đóng cửa bảo nhau”.“Hơn nữa, việc phòng chống của chúng ta hiện nay bị mâu thuẫn với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa… muốn được gia đình văn hóa thì phải không có bạo hành, như vậy ai còn dám đi khai báo, có khai báo chính quyền cũng không dám xử lý công khai, sợ ảnh hưởng đến thành tích”.