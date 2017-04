10 quy tắc ứng xử của TP Hội An

Theo ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao (VH-TT) TP Hội An, ngày 24-4, đơn vị này sẽ chính thức đưa vào thực hiện đề án “Hội An - nhân tình thuần hậu” nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh Hội An đẹp hơn trong mắt du khách. Trước đó, Trung tâm VH-TT TP Hội An đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh ở các trường học về đề án này.

Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án này là thực hiện bộ quy tắc ứng xử gồm 10 điều, áp dụng cho đối tượng gồm những người dân địa phương và những người từ địa phương khác nhưng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP Hội An.

10 điều trong bộ quy tắc ứng xử này thuộc ba nhóm đạo đức, chấp hành luật giao thông, môi trường - buôn bán - xã hội. Trong đó đáng chú ý như người dân sống trên địa bàn khi gặp đám tang phải dừng xe, ngả mũ cúi chào; không xả rác và kêu gọi người xung quanh không xả rác; không ở trần, mặc quần đùi, áo lót khi đi lại trong phố và khi buôn bán; nhường nhịn người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, du khách tham quan trên địa bàn TP...







Trung tâm VH-TT TP Hội An đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh ở các trường học về đề án này. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Ông Võ Phùng cho biết 10 quy tắc ứng xử văn hóa nói trên được chắt lọc từ nhiều ý kiến, góp ý của người dân trong thời gian qua. Sau khi bàn bạc thống nhất, những người biên soạn đã cho thể hiện dưới hình thức tranh vẽ, cố gắng chuyển tải thông điệp thật ngắn gọn, hàm súc và cụ thể để người dân, đặc biệt là các em học sinh dễ thực hiện. Để đảm bảo tính mỹ quan và làm cho Hội An ngày càng đẹp hơn trong lòng du khách thì trước đây phía chính quyền đã thực hiện nhiều buổi tuyên truyền người dân có ý thức hơn trong việc xây dựng hình ảnh. Và việc người dân thực hiện được những quy tắc ứng xử trên sẽ là điều kiện tốt để thu hút du khách đến với một TP thân thiện.

Anh Trương Đức Ninh (28 tuổi), một người dân sống tại phường Minh An, TP Hội An, cho biết là một người dân, anh thấy đây là những việc làm hết sức ý nghĩa. Những quy tắc này đều nằm trong tính thuần phong mỹ tục của người Việt Nam từ trước đến nay. Giống như việc khi gặp một đám tang thì phải dừng xe lại và đợi đoàn mai táng đi qua thì lâu nay người dân cũng thực hiện rồi.

“Trước đây Hội An thực hiện rất tốt các việc này, những quy tắc ứng xử như thế này vì nó nằm trong tâm thức người dân. Nhưng gần đây, do có một số thay đổi nên người dân dần quên việc đó đi, chính vì vậy cần phải khôi phục. Ví dụ như gặp đám tang thì ít nhất phải dừng lại để chờ chứ không thể phóng xe ngang ngược được. Chúng tôi sẽ tuyên truyền để người dân có ý thức thực hiện nhằm xây dựng một hình ảnh Hội An nhân tình thuần hậu” - ông Phùng nói thêm.