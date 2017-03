100kg đá vôi đè chết một bé trai

Theo người dân địa phương, sáng 26-11, xe máy 76HD-0175 do ông Dương Bé, hành nghề xe ôm ở thôn Tây, xã An Vĩnh, điều khiển chở đá vôi cho khách.



Do bất cẩn, dây chằng bị đứt, khiến khối đá vôi trên 100kg đổ đè lên người cháu Hùng đang nép sát tường nhà tránh xe cùng một số trẻ trong xóm.



Tai nạn đã làm cháu Hùng dập nát nội tạng và tử vong tại chỗ.





Theo X.Long (NLĐO)