108 thành viên CLB chống tội phạm hội ngộ tại Bình Dương

Sau buổi viếng thăm, các thành viên đã có buổi giao lưu, học hỏi nhau về kinh nghiệm đấu tranh, phòng chống tội phạm, đồng thời giao lưu văn nghệ thắt chặt tình cảm giữa các đội. Dịp này, các anh cũng đã thăm hỏi, chúc mừng anh Nguyễn Tăng Tiên (thành viên Đội phòng, chống tội phạm phường An Bình, thị xã Dĩ An) bình an khi bị nhóm giang hồ truy sát vào sáng 27-6.

Bình Dương là một trong những tỉnh có những mô hình CLB, đội phòng, chống tội phạm bán chuyên trách hoạt động rất có hiệu quả. Với con số 108 người, 14 đội này đã trực tiếp theo dõi, phá hàng ngàn vụ phạm pháp, bắt giữ hàng ngàn nghi can và thu giữ tài sản có giá trị hàng tỉ đồng trả cho người bị hại.

