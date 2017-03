11 giờ trưa nay bão đã áp sát Hải Phòng đến Nghệ An

Các địa phương trong vùng tâm bão đang khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân đến mức thấp nhất.

Hà Tĩnh: 3.871 tàu thuyền đánh cá đã vào nơi trú ẩn

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt Hà Tĩnh có công điện khẩn đến tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị bộ đội, biên phòng, công an và các ngành liên quan triển khai biện pháp phòng chống cơn bão số 1 (CONSON). Đến ngày hôm nay (17-7), chính quyền địa phương có người dân làm nghề cá và liên lạc được tất cả các tàu thuyền hoạt động vùng lộng và khơi thông báo cho họ biết diễn biến cơn bão số 1 để các tàu thuyền chủ động vào nơi trú ẩn an toàn. Tiểu ban an toàn nghề cá Hà Tĩnh cho biết: 3.871 tàu thuyền, trong đó có hơn 700 tàu cá có công suất từ 20 CV đến 300 CV đánh cá vùng lộng và vùng khơi từ vùng biển Đà Nẵng đến Thanh Hóa đã vào bờ trú bão. Đặc biệt, huyện Kỳ Anh đã liên lạc được với 5 tàu đánh cá của ngư dân xã Kỳ Hà hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa và hiện họ cũng đang vào nơi trú ẩn...

Tại các địa phương có nhiều người dân làm nghề các trên biển là xã Thạch Kim, Thạch Bằng (Lộc Hà), Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên), Kỳ Hà, Kỳ Ninh (Kỳ Anh), ngư dân đã cho tàu, thuyền vào trú ở âu thuyền tránh bão, hoặc các lạch sông rất an toàn.

Ngoài ra, các huyện ven biển Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh có kế hoạch bảo vệ công trình xung yếu ven biển như đê biển, kè chắn sóng, bảo vệ tài sản và phương án sơ tán nhân dân khi bảo đổ bổ vào. Các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lỡ đất.

THÀNH CHÂU

Hải Phòng bắt đầu có mưa gió lớn

Mưa to gió lớn đã bắt đầu đổ xuống Hải Phòng, lúc 11g ngày 17-7, phóng viên Ngô Quang Dũng điện về cho biết.

Thành phố Hải Phòng trưa nay tiếp tục phát công điện đốc thúc, nhắc nhở các địa phương thuộc thành phố nâng cao cảnh giác hơn nữa trước diễn biến của bão đầu mùa.

Công điện thúc giục, “các ngành, các cấp phải tập trung lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm ở các vùng trũng thấp ven biển, hải đảo và các khu nhà ở cũ yếu; không để người ở chòi canh nuôi trồng thủy sản ngoài đê, trên tàu thuyền, lồng bè, khu vực bãi tắm biển Cát Bà, Đồ Sơn; Triển khai ngay phương án bảo đảm an toàn hệ thống điện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công trình đê điều, công trình xây dựng ven biển và bảo vệ an toàn cho người và tài sản”.

Tính đến trưa 17-7, các địa phương ven biển và các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải (TP Hải Phòng) đã tổ chức sơ tán khoảng ba nghìn hộ dân với gần 7 nghìn người ở các vùng trũng, thấp nguy hiểm đến nơi an toàn, trú tránh bão số 1.

Ông Phạm Xuân Hoè, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết, đến sáng 17-7, lực lượng công an, biên phòng, quân đội của huyện đã hoàn tất việc di chuyển gần 1.000 hộ dân ở các xã ven biển trên đảo Cát Hải về nơi trú bão an toàn. Tại khu vực vịnh Cát Bà, tất cả các bè nuôi thủy sản được đưa về neo đậu tránh bão. Các ngành chức năng của huyện đã yêu cầu những người sống ở các bè nuôi lên bờ trú tránh bão. Khu vực Cát Bà hiện nay tiếp nhận khoảng hơn 500 tàu, thuyền của các địa phương bạn đến neo đậu trú bão.

Ông Hoàng Đình Bình, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, quận đã triển khai phương án di dân đối các hộ dân ven biển ở phường Ngọc Hải đến các khu nhà kiên cố để tránh bão.

Huyện Kiến Thuỵ đã triển khai phương án di chuyển 1.100 hộ dân ở hai xã ven biển Đại Hợp và Đoàn Xá.

Ở các quận, huyện ven biển khác như Hải An, Thủy Nguyên, chính quyền địa phương đã thông báo khẩn cấp cho các chủ đầm nuôi thủy sản dời đầm nuôi trở về nơi trú ẩn an toàn tránh bão; huyện Tiên Lãng sơ tán hơn 1 nghìn người dân ở các khu vực ngoài đê, ven đê về trụ sở UBND xã, các trường học, nhà kiên cố; huyện Vĩnh Bảo sơ tán khoảng 1.500 người ở khu vực xung yếu về nơi an toàn...

Ở huyện đảo Cát Hải, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự thành phố cùng lực lượng thường trực PCLB của huyện đã tổ chức bổ sung kè đá và đắp lại một số tuyến đê kè bị sạt lở, sóng tràn; huyện Thủy Nguyên đã chuẩn bị lượng lớn vật tư như bao tải, rọ thép, đá hộc và lực lượng thường trực sẵn sàng ứng cứu ở các điểm đê ung yếu tại khu vực xã Lập Lễ.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố, đến sáng 17-7 trên khu vực biển Hải Phòng các tàu thuyền đã về các bến neo đậu, theo quan sát ra đa, không còn phương tiện hoạt động trên biển. Tuy nhiên, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng vẫn tiếp tục rà soát, liên lạc, xác định địa điểm neo đậu của tất cả các tàu thuyền đánh cá.

Mưa to gió lớn đang đổ xuống Hải Phòng.

Theo NGÔ QUANG DŨNG (NDĐT)