11 người chết vì mưa bão tại miền Trung

Trung tâm phòng chống lụt bão và cứu hộ tỉnh Nghệ An cho biết, Quỳnh Lưu, nơi tâm bão đi qua có 3 người chết, các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và Yên Thành mỗi nơi có một người.

Mặc dù bão không lớn nhưng đã khiến 295 nhà dân bị sập hoàn toàn, 31.530 nhà khác bị tốc mái. Bão đánh chìm 32 tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại các lạch sông, lạch biển của huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu… Tổng thiệt hại ước tính 590 tỷ đồng. Đến chiều 25/8, tỉnh Nghệ An vẫn mất điện, mất nước trên diện rộng.

Tại Hà Tĩnh, bão đã làm 3 người chết, trong đó anh Nguyễn Đình Tý, 27 tuổi, cán bộ xã Phúc Đồng (Hương Khê) tử nạn trong khi cứu đê. Bão đã khiến hàng nghìn nhà dân bị tốc mái, đổ sập, gần 20.000 ha lúa hè thu và hoa màu các loại ngập chìm trong nước… Tổng thiệt hại 217 tỷ đồng.

Bộ đội đang giúp dân khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Hà Khoa.

Tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Trọng Hải, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, giáp với tâm bão nhưng may mắn tỉnh không có thiệt hại về người. Tuy nhiên đã có 230 ngôi nhà, gần 40 phòng học bị tốc mái, 4 tàu thuyền bị đánh chìm, 16 chiếc khác bị bão đánh hỏng.

"Sau khi bão tan, tỉnh đang phải hứng chịu mưa lớn. Do vậy không loại trừ khả năng sẽ có sạt lở đất tại các huyện miền núi như Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thuỷ và ngập úng tại các vùng trũng", ông Hải nói.

Tại Quảng Bình, số người thiệt mạng do bão không tăng so với sáng nay (2 người). Quốc lộ 12 qua cửa khẩu Cha Lo để sang Lào đã được khai thông do ngành giao thông làm một đường nhánh đi vòng qua đoạn sạt lở.

Riêng với 10 ngư dân trên tàu cá của Đà Nẵng, đến chiều nay, sau nhiều nỗ lực tìm 9 tàu của hải quân, biên phòng, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải và tàu cá công suất lớn của ngư dân vẫn chưa tìm ra tung tích.

Theo Hà Khoa (VNE)