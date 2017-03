11 người tình nghi đốn 3 cây sưa đã bỏ trốn

Giá cao do gắn với yếu tố tâm linh Ông Nguyễn Tôn Quyền - phó chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản VN - cho biết việc khai thác, mua bán gỗ sưa đã được Bộ NN&PTNT nghiêm cấm từ năm 2007. Do đó, việc mua bán, khai thác gỗ sưa được thực hiện trái phép, hiện không có số liệu về khối lượng gỗ sưa được khai thác mỗi năm. Gỗ sưa có giá trị cao bởi một phần đây là loại gỗ quý do có khả năng chịu lực tốt, vân gỗ đẹp, có hương thơm, tốc độ sinh trưởng chậm.

Những đặc tính này tương tự một số loại gỗ quý được ưa chuộng như gỗ trắc, cẩm lai, giáng hương... Tuy nhiên, việc gỗ sưa có mức giá “khủng” như hiện nay do nhu cầu thu mua lớn từ phía Trung Quốc. Ngoài giá trị về những đặc tính vốn có, loại gỗ này được gắn với nhiều yếu tố tâm linh như gỗ có khả năng trừ tà, giúp chủ nhân phát tài... khiến giá được đẩy cao đột biến. Một số công ty chuyên sản xuất các mặt hàng gỗ mỹ nghệ cao cấp xuất khẩu qua Trung Quốc khẳng định khoảng chục năm trước gỗ sưa không được biết đến nhiều, giá trị thậm chí thua xa các loại gỗ trắc, cẩm lai, giáng hương. Gỗ sưa chủ yếu dùng để sản xuất các loại bàn ghế, tủ thờ, tượng... được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Theo các đơn vị này, giá gỗ sưa có thời điểm được đẩy lên 20 tỉ đồng/tấn! L.SƠN