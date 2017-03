11 người Trung Quốc bị phát hiện lừa đảo bằng công nghệ cao

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Tân Bình bắt quả tang một nhóm người Trung Quốc lưu trú tại TP.HCM thực hiện thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao.

Sáng cùng ngày, cơ quan an ninh điều tra phối hợp Công an quận Tân Bình bất ngờ ập vào căn nhà bốn tầng tại địa chỉ số 6 đường B.6 (phường 12, quận Tân Bình). Tại đây, công an bắt quả tang 11 người Trung Quốc đang sử dụng công nghệ cao để lừa đảo cùng tang vật gồm bảy laptop, 35 điện thoại bàn, 16 modern kết nối mạng, bộ đàm, hàng trăm đầu nối mạng, 48 triệu đồng cùng một số nhân dân tệ.

Cơ quan công an tạm giữ hình sự hai người có vai trò tổ chức và tạm giữ hành chính chín người khác có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam diện du lịch, thuê nhà ở quận Tân Bình để lưu trú và lắp đặt trang thiết bị phương tiện viễn thông, Internet… để hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn cũng tương tự như vụ phát hiện ở Phú Yên trước đây là nhóm này giả làm cơ quan công quyền của Trung Quốc để gọi tới Hoa kiều đang sinh sống ở nước ngoài hoặc người dân, doanh nhân, đơn vị doanh nghiệp, ngân hàng ở Trung Quốc hù dọa rằng tài sản của họ đang bị kẻ gian xâm nhập. Qua đó, nhóm lừa đảo dụ dỗ nạn nhân cung cấp số tài khoản, chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

Vào đầu tháng 9-2011, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên khám xét năm địa điểm tại TP Tuy Hòa, bắt quả tang 59 người Trung Quốc đang thực hiện kịch bản lừa đảo như trên. Trước đó, vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7-2010, Cơ quan An ninh điều tra Bộ công an đã bắt giữ 76 người Đài Loan và 23 người Trung Quốc lừa đảo bằng chiêu công nghệ cao. Theo cơ quan điều tra, số người này sẽ bị trục xuất về nước hoặc bàn giao cho cơ quan chức năng nước sở tại xử lý.

HOÀNG TUYẾT - ÁI NHÂN