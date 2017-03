12 thuyền viên bị hải tặc bắt cóc vẫn an toàn

(PL)- Chiều 13-1, các gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh có con em làm việc trên tàu đánh cá FV Shiuh Fu No 1 (lãnh thổ Đài Loan) cho biết vừa nhận được tin 12 con em họ (bị hải tặc Somalia bắt giữ từ 25-12-2010) vẫn an toàn.

Các công ty xuất khẩu lao động đã cử cán bộ về tận nhà thông báo sức khỏe con em họ được đảm bảo, đồng thời động viên người nhà bình tĩnh chờ đợi. Trong thời gian thuyền viên bị bắt cóc, lương hằng tháng được công ty chuyển về cho gia đình. Theo các công ty, phía Đài Loan cho biết hiện hải tặc Somalia chưa thông báo chính thức về điều kiện đàm phán và khoản tiền chuộc để thả tàu và các thuyền viên. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tàu FV Shiuh Fu No 1 bị hải tặc Somalia bắt cóc, trên tàu có 12 thuyền viên quê Nghệ An, Hà Tĩnh và 13 thuyền viên Đài Loan, Trung Quốc. Đ.LAM