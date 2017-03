12 thuyền viên bị trôi dạt trên biển

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Cảng vụ Quy Nhơn nhận được thông tin từ tàu kéo Cần Thơ 01 cho biết, trên đường kéo tàu hút bùn TH 15-09 của Công ty Nạo vét đường biển 2 từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào Vũng Tàu, khi đi ngang qua vùng biển Quy Nhơn (cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 13 hải lý), do gió to sóng lớn, dây cáp giữa tàu kéo và tàu hút bùn bị đứt, tàu TH 15-09 (trên tàu có 12 thuyền viên) bị trôi dạt.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Quy Nhơn đã liên hệ tàu kéo Liên Chiểu ra ứng cứu. Song do thời tiết có gió cấp 7, cấp 8, biển động, nên phương tiện này không thể tiếp cận tàu TH 15-09. Tình thế đó buộc tàu Cần Thơ 01 phải áp mạn, kè tàu TH 15-09 cố gắng di chuyển đến khu vực an toàn. Cảng vụ Quy Nhơn cũng đã hướng dẫn hai tàu vào khu vực Vũng Rô (Phú Yên) để neo đậu nhưng hiện biển đang bị động, việc di chuyển đến nơi an toàn rất khó khăn.

* Rạng sáng 10.3, tàu cá PY-21015 có công suất 120 CV do ông Nguyễn Văn Tánh (44 tuổi, ở P.Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên đường trở về bến đã bị gặp nạn tại vùng biển xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Khi đến vùng biển này, tàu PY-21015 bất ngờ chết máy, trong lúc biển động nên bị sóng lớn đánh chìm cùng với trang thiết bị phương tiện, ngư lưới cụ và 1,5 tấn cá ngừ, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

May mắn là 6 thuyền viên trên tàu đều thoát nạn, riêng ông Tánh bị thương nặng do bị vướng vào cánh quạt trong lúc nhảy ra khỏi tàu. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng 356 (Bộ đội Biên phòng Phú Yên) đã nhanh chóng đến ứng cứu, sơ cứu ông Tánh và giúp gia đình thu gom những vật dụng còn lại.

