12 tuổi tự tử vì… tình

Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi nam bị ngộ độc thuốc paracetamol và dextropropoxyphen, do một bệnh viện tư nhân chuyển qua.

Theo hồ sơ bệnh án, em Nguyễn T.P. (12 tuổi, trú quận 1, TPHCM) vì nghi ngờ bạn gái của mình “hẹn hò” với một người khác nên đã lớn tiếng cãi nhau với bạn gái. Sau đó, do bạn gái đề nghị chia tay, năn nỉ không được nên P. đã uống một lúc 30 viên Tataprovon (một loại thuốc an thần, giảm đau, thành phần gồm paracetamol và dextropropoxyphen) để “dọa” bạn gái nhằm níu kéo tình cảm. Hậu quả là sau đó, P. bị co giật toàn thân, khó thở… nên đã la lên kêu cứu.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp cấp cứu như giúp thở, chống sốc, rửa dạ dày,… Kết quả sau hơn hai ngày điều trị, tình trạng của P. đã dần được cải thiện, qua cơn nguy kịch.

Theo Tín Di (SGTT)