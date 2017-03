12.000 người dân được di dời khỏi khu vực nguy hiểm

Cho đến sáng nay, toàn bộ các tàu ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Huế đã neo đậu vào bờ. Tại Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, tất cả các tàu đã về bến và hoạt động ở các khu vực an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 172 tàu đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, trong đó 142 tàu của Nghệ An và 30 tàu của Quảng Ngãi.

Neo đậu tàu thuyền tại Đồ Sơn-Hải Phòng

Tính đến 12 giờ trưa nay, đã có 7 tàu bị chìm, hư hỏng và 6 người mất tích do bão. Trong đó, có 1 tàu của Hà Tĩnh, 6 tàu của Quảng Ngãi. 71 ngư dân trên 6 tàu cá bị chìm của Quảng Ngãi đã được cứu, hiện vẫn còn 6 người mất tích. Tại Hà Tĩnh, có 1 tàu bị chìm, nhưng toàn bộ ngư dân trên tàu đều an toàn.



Từ 23h đêm qua, quân chủng Hải quân đã điều tàu HQ 952, thuộc vùng C Hải quân đi thực hiện nhiệm vự cứu nạn. 7h30 sáng nay, quân chủng Hải quân tiếp tục điều thêm 2 tàu HQ951 và HQ629 lên đường tìm hiếm ngư dân bị nạn trên khu vực biển Hoàng Sa.



Các địa phương cũng đang khẩn trương tiếp tục công tác di dời dân vào sâu trong đất liền và tích cực liên lạc với các tàu còn ở ngoài khơi để nhanh chóng vào vùng trú ẩn an toàn.

Theo Kim Hải (vtv.vn)