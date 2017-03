13 lần đập phá nhà người khác vẫn vô sự

Trước đó Công an xã Phú Mỹ đã lập bốn biên bản về hành vi đập phá tài sản người khác của bà Sử. Tuy nhiên, hôm sau bà Sử tiếp tục đập phá và bị lập thêm một biên bản. Tổng cộng từ khi ông Khiêm tiến hành xây nhà (từ tháng 8 -2010) đến nay, bà Sử đã bị lập 13 biên bản về cùng một hành vi đập phá tài sản nhà ông Khiêm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Triều Thẳng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, cho biết: “Tổng cộng mức tài sản thiệt hại do bà Sử đập phá phải xử lý hình sự. Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ về cấp công an huyện để xem xét xử lý”. Theo ông Thẳng, việc xã chưa từng phạt hành chính bà Sử là do UBND xã cân nhắc, tránh xảy ra xung đột lớn.

Được biết bà Sử và ông Khiêm từng xảy ra tranh chấp đất. Qua hai cấp tòa xét xử và cả giám đốc thẩm đều khẳng định phần đất trên thuộc quyền sử dụng của ông Khiêm.

T.VŨ