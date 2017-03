13 người chết vì bão số 2

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 24-6, bão số 2 trên vùng biển ven bờ các tỉnh Hải Phòng-Nam Định, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 12 giờ sau đó, bão di chuyển vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh, vùng gần tâm bão gió cấp 8, giật cấp 10. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to kéo dài đến ngày 27-6 và rải rác có giông.