13 nữ cảnh sát điều tiết giao thông

Ngày 6-1, trung tá Lê Hoàng Tiến - phó Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tiền Giang - cho biết ban giám đốc Công an tỉnh vừa có quyết định điều động 13 nữ cảnh sát trẻ ở các đơn vị chuyên môn công an tỉnh sang làm CSGT.

Các nữ CSGT này được biên chế vào đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh.Theo ông Tiến, 13 nữ CSGT (cấp bậc cao nhất là đại úy, thấp nhất là trung sĩ) đã được tập huấn nghiệp vụ quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tiết giao thông thời gian một tháng.



Hiện các nữ CSGT đã tham gia điều tiết giao thông tại các ngã tư trong nội ô thành phố Mỹ Tho vào giờ cao điểm sáng và chiều rất hiệu quả.



Theo V.TR. (TTO)