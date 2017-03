1.350 tỉ đồng xây dựng cụm dệt may

Ngày 26-3, tại Khu công nghiệp xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Cụm Dệt may Nam Đàn Hanosimex.

Dự án được xây dựng trên diện tích gần 7 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.350 tỉ đồng. Đây là dự án của ba cổ đông: Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội; Công ty Cổ phần Dệt may Hà Đông và Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan. Dự án được chia thành hai giai đoạn, hoàn thành trước năm 2015. Dự kiến sau khi hoàn thành, mỗi năm Cụm Dệt may Nam Đàn sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động, góp phần vào việc phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương. Dịp này, Tổng Công ty Dệt may Hà Nội trao tặng huyện Nam Đàn 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. TX (TTXVN/Vietnam)