14 công nhân Việt chết cháy ở Nga: Tang thương trùm quê nghèo

Tại thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), hai ngày nay bà Nguyễn Thị Vui đang vật vã vì nỗi đau quá lớn: Cùng lúc bà mất con gái Nguyễn Thị Thoài (22 tuổi) và con rể Nguyễn Quang Thể (32 tuổi). Hai vợ chồng vay gần trăm triệu đồng sang Nga làm việc được hai năm, chưa trả nợ thì gia đình đã nghe tin dữ. Đứa con gái đầu của bà Vui đang làm may mắn sống sót khi làm ở xưởng may khác kể lại cảnh nhận diện vợ chồng Thoài qua điện thoại là “xác hai người cháy đen, co quắp”. Bà Nguyễn Thị Vui ngất đi khi nghe tin dữ con gái và con rể chết trong vụ cháy. Ảnh: MQ Vợ chồng Thoài mất để lại đứa con gái ba tuổi đang sống với bà nội ở tận Thanh Hóa. Cạnh nhà bà Vui, nhà ông Phan Văn Diễn cũng đang để tang cho con trai Phan Hồng Phong (33 tuổi) cùng chết trong vụ cháy. Phong trốn ba mẹ đi vì nghèo, chỉ đến khi qua Nga mới gọi điện thoại về nhà, Phong mất để lại vợ và hai đứa con, đứa nhỏ chưa thấy mặt ba. Cũng như ở Nghệ An, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Bình xác nhận: Trong nhiều năm qua không có công ty nào về tuyển lao động đi Nga. Vì thế, các lao động ở địa phương này ở Nga đều đi lao động “chui”. MINH QUÊ