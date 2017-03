(PL)- Chiều 7-10, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết nguyên nhân em Vi Văn Tùn (14 tuổi, trú xã Yên Tĩnh, huyện miền núi Tương Dương) chết là do em mang súng đi săn bị tai nạn.

Cụ thể, ngày 3-10, anh Vi Văn Tường rủ em Tùn mang súng kíp tự chế vào rừng săn thú. Trong lúc đang rình thú, em Tùn bị vấp đá ngã làm khẩu súng cướp cò bắn trúng cổ em. Anh Tường và người dân đưa Tùn đi cấp cứu nhưng em đã tử vong sau đó. Đ.LAM