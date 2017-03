15.000 gái bán dâm "ngoài tầm kiểm soát"

Ngày 6/8, tại Hội nghị giao ban công tác phòng chống tệ nạn xã hội khu vực phía Nam do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) tổ chức, Thứ trưởng Lao động Nguyễn Trọng Đàm cho biết, hiện tệ nạn mại dâm vẫn còn phức tạp với nhiều phương thức hoạt động rất kín đáo và tinh vi hơn.

"Thời gian qua đã hình thành các tụ điểm mại dâm nhỏ gắn với cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và hầu như ở tỉnh nào cũng có, nhất là các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Vũng Tàu, Cần Thơ...", ông Đàm nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Đàm, tại các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc, tệ nạn mua bán người vì mục đích mại dâm và bắt cóc trẻ em diễn ra rất nghiêm trọng. Trong 6 tháng đầu năm, tại các tuyến biên giới và bờ biển, Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ và xử lý 133 vụ, giải cứu 177 nạn nhân, trong đó có 16 trẻ em.

"Tại tuyến biên giới Tây Nam tiếp giáp với Campuchia có khoảng 200 phụ nữ Việt Nam đến các casino và trường gà để bán dâm", lãnh đạo Bộ Lao động thông tin.

Cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội Nguyễn Văn Minh cho biết, cả nước có khoảng 30.000 người bán dâm nhưng hiện chỉ quản lý được 50%. "Khả năng dự báo về diễn biến tình hình mại dâm, nắm bắt thông tin, thu thập số liệu còn hạn chế", ông Minh cho biết về nguyên nhân chưa quản lý hết người bán dâm.

Ông Cục trưởng cho hay, trong những tháng cuối năm, sẽ phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm hành vi mại dâm, mua bán người; tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh hoạt động mại dâm. Bên cạnh đó, Cục sẽ rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng chống mại dâm cho phù hợp với thực tế.

Đặc biệt, Cục sẽ đề xuất bổ sung tội danh "Tổ chức hoạt động mại dâm" và "Bảo kê cho hoạt động mại dâm" vào Bộ luật Hình sự.

Sáu tháng đầu năm, Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm và các ngành chức năng đã thanh tra, kiểm tra hơn 26.307 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm trên cả nước, phát hiện hơn 8.360 cơ sở vi phạm. Trong đó, phạt gần 2.800 cơ sở số tiền hơn 6 tỷ đồng, đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép 94 cơ sở, nhắc nhở và cảnh cáo gần 4.000 cơ sở.

Riêng lực lượng công an các cấp đã triệt phá hơn 500 vụ mại dâm, bắt giữ gần 2.000 người, trong đó gần 1.000 người bán dâm, còn lại là chủ chứa, môi giới. Viện KSND các cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra gần 400 vụ, với hơn 400 bị can liên quan, cao hơn 50 vụ so với cùng kỳ năm 2011.



Theo Tá Lâm (VNE)