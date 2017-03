16 du khách nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Ngày 29-6, khoa Y học nhiệt đới (BV Đà Nẵng) xác nhận vẫn đang điều trị tích cực cho 15 du khách có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Số du khách này phải nhập viện rải rác từ 16 giờ 30 đến 22 giờ ngày 28-6.



Du khách nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Theo các bác sĩ, khi nhập viện, số bệnh nhân này có các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột cấp. Sau khi đưa vào cấp cứu, các du khách này được chuyển lên khoa Y học nhiệt đới để tiếp tục điều trị. Đến sáng cùng ngày, tình trạng của các du khách tương đối ổn định, không có biến chứng nặng.



Bác sĩ điều trị cho nhóm du khách nhập viện. Ảnh: TT

Đại diện tổ chức tour cho hay đoàn khách này gồm 68 người là giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Bình Minh 1, 2 (Thanh Oai, Hà Nội) đi du lịch miền Trung. Chiều 27-6, đoàn đi Hội An và có ăn hải sản như cá chìa vôi, tôm, nghêu... tại một nhà hàng ở TP Hội An. Đến tối thì có một số người có biểu hiện đau bụng nhẹ. Đến chiều 28-6, 16 người cùng bị đau bụng, tiêu chảy… nên đã nhập viện điều trị, trong đó có một trẻ em đã được chuyển vào BV Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.